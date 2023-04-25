Циклон Udo принесет дожди: синоптик назвала дату смены погоды в Украине, ударит похолодание

В среду, 26 апреля, атмосферный фронт от циклона Udo принесет в западные области Украины похолодание и дожди. А уже на следующий день, 27 апреля, осадки и понижение температуры распространятся на значительную часть страны.

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О погоде в ближайшие дни рассказала украинский синоптик Наталья Диденко. По ее прогнозам, в четверг похолодает по всей территории Украины, кроме восточных регионов.

Смена погоды начнется уже завтра, 26 апреля, с запада страны. Температура опустится до +8...+13 градусов и пройдут дожди.

Частично эта новая воздушная масса коснется Винницкой, Житомирской, Киевской и Одесской областей, в среду возможны небольшие осадки, а температура воздуха несколько снизится.

"В Винницкой области до +10... +11, на Житомирщине, Киевщине до +14... +16, в Одесской области до +15", – сообщила Диденко.

На остальной территории Украины сохранится теплая и солнечная погода, температура будет колебаться в пределах +16...+21.

В Киеве 26 апреля днем столбики термометров поднимутся до +16, местами пройдет небольшой дождь.

А уже на следующий день, в четверг 27 апреля, похолодает и пройдет дождь на всей территории Украины. Только на востоке сохранится тепло, там температура воздуха будет +17...+20. Однако дожди этот регион тоже не обойдут стороной.

"В контексте последних космических событий в ближайшие дни серьезных магнитных бурь не предполагается, полярного сияния тоже", – отметила синоптик.

Как сообщал OBOZREVATEL, начало мая принесет волну тепла во все регионы Украины. Однако сезон дождей в мае не завершится.

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