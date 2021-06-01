Циклон ударит почти по всем областям: где в Украине ждать сильного дождя и ветра

В среду, 2 июня, влажная погода с порывистым ветром и местами грозами охватит большую часть Украины. Виной тому циклон дождей, который в предыдущие дни царил в центральных, южных и восточных регионах.

Такую метеокартину спрогнозировала народный синоптик Наталья Диденко в Facebook. Дождливый второй день лета обещают и в Украинском гидрометцентре.

Отмечается, что наименьшая вероятность осадков 2 июня – на северо-западе, крайнем севере страны. Прояснения, несмотря на близость циклона, ожидаются и на юге.

Синоптик добавила, что ветер в среду почти повсеместно будет усиливаться. А вот температура воздуха остается без особых изменений, в течение дня +15... +19 градусов, на юге и востоке местами до +20.

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В Киеве 2 июня есть вероятность дождя, в городе будет свежо и ветрено. Столбики термометров максимально поднимутся до +16... +17 градусов, ветер северо-восточный (7-12 м/с, местами порывы 15-18 м/с).

По словам Диденко, потепления стоит ждать с пятницы, и следующая неделя тоже будет более дружелюбной по погоде, ожидается до +20... +25 градусов.

Синоптики Укргидрометцентра прогнозируют, что на юге, востоке и в центре Украины 2 июня следует ожидать умеренные, а местами и значительные дожди, грозы. Температура воздуха ночью +9... +14, днем +17... +22 градуса.

В северных областях ожидаются небольшие дожди, до +6... +11 ночью и +14... +19 днем. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, местами (кроме западных и юго-восточных областей) порывы 15-20 м/с.

Добавим, что в первый день лета-2021, 1 июня, в Украинских Карпатах снова зафиксировали зимнюю погоду. Там выпал снег и даже ударил мороз.

Как сообщал OBOZREVATEL, ведущий синоптик Украинского гидрометцентра Роман Мурмыло рассказал, что в начале июня погода в Украине будет совсем не летней. Территорию всей страны накроет циклон, который принесет похолодание и дожди. Температура воздуха не превысит 23 градуса, в Карпатах ожидается мокрый снег, а на морях появится угроза шторма.