Циклон спровоцирует в Украине сильные дожди: появился свежий прогноз погоды

В четверг, 3 июня, в Украине снова ожидается прохладная и дождливая погода. Ее спровоцирует циклон юго-восточного происхождения, который завис на месте.

Об этом написала на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко. Она уточнила, что эта воздушная масса медленно вращается против часовой стрелки и поливает из атмосферных фронтов осадками значительную часть Украины.

"3 июня наибольшее количество осадков придется на полосу от Харьковщины через Полтавщину, Днепр с районами, захватит Кропивницкий с районами до Одесщины, Николаевщины, Херсонщины. В Приазовье, на Луганщине, в Крыму сильные дожди могут чередоваться с прояснениями", – предупредила метеоролог.

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Что касается остальной территории Украины, то там погода будет также неустойчивой, ветреной. Однако дожди будут идти только местами, и то незначительные. Температура воздуха днем в четверг будет колебаться в пределах +15...+20 градусов. Самый холодный участок, по словам Диденко, будет наблюдаться вдоль Харькова – Полтавы – Днепра – Одессы.

"В Киеве в четверг пока идеальные условия для ворчунов и мемов на тему холодного лета. Хотя немного уже потеплеет, завтра днем до +17...+19 градусов. Но ветрено и временами небольшой дождь. В дальнейшем потеплеет повсюду", – подытожила синоптик.

Что касается прогноза Укргидрометцентра, то он также обещает осадки и грозы на половине территории Украины. В частности, речь идет о востоке, юге и части центра.

Температура воздуха, по ожиданиям синоптиков, будет колебаться в пределах +18...+20 днем и +8... +13 ночью.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 июня из-за сильных осадков, града и шквального ветра в ряде регионов Украины объявили штормовое предупреждение. Ведь ночью 50 населенных пунктов в трех областях остались обесточенными из-за таких метеоявлений.