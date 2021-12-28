Циклон отступит: синоптик рассказала, когда в Украине прекратятся снегопады. Карта

В среду, 29 декабря, циклон покинет территорию Украины, в результате чего в большинстве областей прекратятся осадки. Повсюду на дорогах будет держаться гололедица.

Об этом в Telegram сообщила синоптик Наталья Диденко. Она отметила, что снег и мокрый снег еще пойдет в восточной части страны и Сумской области, также будет снежить в Карпатах.

Синоптик добавила, что температура воздуха днем составит -2...-8 градусов, на востоке потеплеет до -3...+2.

Видео дня

Что касается погоды в столице, то во второй половине дня 28 декабря будет еще снежить, а уже 29-го осадки маловероятны. На дорогах гололедица. Ночью -6...-9 градусов, днем около -5 градусов по Цельсию.

Синоптик добавила, что 31 декабря – 1 января в Украине "ожидается теплая, с "плюсами", дождями и мокрым снегом погода".

Согласно прогнозу синоптиков Украинского гидрометеорологического центра, до конца суток 28 декабря в Запорожской, Донецкой областях, в портах Мариуполь, Бердянск сильный гололед (II уровень опасности, оранжевый).

Также 29 декабря на дорогах страны гололедица; ночью в восточных областях сильный снег, местами с дождем, гололедица (I уровень опасности, желтый). Такие погодные условия могут повлечь за собой нарушение движения транспорта и отключение энергообеспечения населенных пунктов.

30 декабря осадки ожидаются местами в западных областях. Температура воздуха там будет до +4 градусов днем и -4...-6 ночью. На остальной территории страны без существенных осадков. Столбики термометров покажут более "морозные" отметки: днем -1...-4, ночью -3...-10 градусов.

31 декабря по всей территории страны будут идти дожди и мокрый снег. В части областей температура воздуха будет "плюсовой". На западе от +1 до +6 днем и до -8 в темное время суток. Выше нуля столбики термометров поднимутся и в южных регионах – до +2. На остальной территории страны -1...-3 днем и -4...-6 ночью.

В первый день Нового года в Украине прогнозируется снег, мокрый снег и дождь. Температура воздуха днем будет колебаться в разных регионах от -2 до +2. На западе "плюсовая" температура будет держаться даже ночью. На остальной территории в темное время суток столбики термометров опустятся до -4.

Уже 2 января по всей стране будет держаться солнечная погода без осадков. Температура воздуха -2+2 днем и до -7 ночью.

Как сообщал OBOZREVATEL: