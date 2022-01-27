Циклон Marie принесет в Украину мокрый снег: где в пятницу испортится погода. Карта

Погода в Украине в пятницу, 28 января, будет снежной на всей территории. В то же время в стране немного потеплеет.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. Также в некоторых регионах усилится ветер (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Погодные условия обусловит циклон Marie. Западный ветер распространит теплую воздушную массу в большей части страны. В западных областях порывы ветра достигнут 15-20 м/с, а в Карпатах будет метель. Объявлен первый уровень опасности (желтый).

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Мокрый снег синоптики прогнозируют по всей Украине.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 3 мороза до 2 тепла, на востоке -5… -8.

Днем ожидается от 0 до 3 тепла, в части западных, северных и восточных областях до 2 мороза.

В Киеве в пятницу также снег, ночью и днем от 0 до 2 тепла.

Как сообщал OBOZREVATEL, до конца недели в Украине потеплеет, но вместе с "плюсами" придут и осадки.