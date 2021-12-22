Три знака зодиака ждут плохие новости накануне Нового года: астрологи рассказали, к чему готовиться

Трудности делают человека сильнее и выносливее, но могут существенно испортить настроение, особенно в преддверии новогодних праздников. И в декабре проблемы еще напомнят о себе.

Астрологи издания Nextplz назвали три знака зодиака, которых ждут плохие новости до конца месяца. Узнайте, кто попал в список.

Овен

Динамичные и амбициозные Овны очень решительны и импульсивны. Они рискуют потерять много денег из-за спонтанных решений, а мелкая ссора с родными может обернуться большим скандалом. Специалисты по звездам советуют уроженцам знака держать себя в руках и не поддаваться эмоциям, иначе придется пожалеть.

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Весы

Уроженцы этого знака очень оптимистичны, гармоничны и способны разрешать конфликты. В преддверии новогодних праздников Весов ждут разочарования от близких - те могут не выполнить обещание. На роботе тоже возникнут ссоры и недопонимания, но не нужно обострять ситуацию. Уже в январе все наладиться.

Скорпион

Представители этого знака очень осторожные личности, опасающиеся предательства, поэтому с трудом доверяют другим. Но, несмотря на их смелость и непоколебимую решимость, Скорпионы столкнутся с большими проблемами на работе. Им придется проявить терпение, иначе выгодная сделка может сорваться.

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