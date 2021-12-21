Три знака зодиака ждут 'качели' в 2022 году: взлеты будут чередоваться с 'падениями'

У всех бывают как взлеты, так и падения. Но каждый стремится достичь стабильного дохода для комфортной жизни.

Эксперты по звездам издания Аbplive рассказали, для кого 2022 год будет очень переменчивым в финансовом плане. Узнайте, кто попал в список.

Овен

2022 год будет важным для уроженцев этого знака с точки зрения денег. В январе, феврале и марте расходы увеличатся. В апреле, мае, июне важные проекты могут пострадать из-за отсутствия средств. При этом нужно запастись терпением. Июль, август и сентябрь будут неопределенными. Октябрь, ноябрь и декабрь могут принести хорошие доходы.

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Лев

В следующем году у представители этого знака найдут новые источники доходов. Январь, февраль и март для них будут особенными. Также они получат возможность проявить себя. Июль, август и сентябрь могут быть стрессовыми. Возможно, придется потрудиться, чтобы достичь поставленных целей. Октябрь, ноябрь и декабрь снова могут принести новые возможности.

Рыбы

2022 год будет для рожденных под этим знаком полон взлетов и падений. Январь, февраль, март могут принести проблемы. Апрель, май и июнь приведут в норму доходы. Рыбы могут почувствовать нехватку денег в июле, августе и сентябре и смогут добиться успеха в достижении своих целей в октябре, ноябре и декабре.

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