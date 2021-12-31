Три знака зодиака ждет незабываемая новогодняя ночь 2022: мечты могут сбыться

Уже в полночь многие будут пить шампанское и загадывать желания с надеждой на их исполнения. Как отмечают астрологи, эта ночь будет особенной для некоторых представителей зодиакального круга.

Как отмечают эксперты по звездам издания Proiezionidiborsa, три знака зодиака ждет незабываемая ночь. Узнайте, кому повезет.

Телец

В этот период планета любви Венера будет в чрезвычайно благоприятном положении для представителей этого знака - вполне вероятно, что именно в эту ночь Тельцов ждет важная новость от любимого человека. Поскольку Телецы упорно трудились весь год и заслужили на награду, их может ждать и неожиданная премия. Однако именно небольшой отдых станет идеальным началом года.

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Рак

Рожденные под этим знаком давно искали поддержки своих близких. Венера в канун Нового года подарит Ракам особую удачу, и давние конфликты могут разрешиться. В новогоднюю ночь их ждет романтическая сказка - отношения могут перейти на новый уровень, и впереди - только счастье.

Козерог

Декабрь для Козерогов был очень позитивным, но настоящая радость их ждет в новогоднюю ночь. Хорошие новости от близкиз сделают их по-настоящему счастливыми. Кроме того, уроженцы знака на праздничной вечеринке могут завязать знакомства, которые в дальнейшем очень изменят их жизнь.

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