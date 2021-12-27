Три знака зодиака столкнутся с проблемами в праздничную неделю: гороскоп

Раки могут разочароваться из-за итогов уходящего года, а Девы слишком переживать по пустякам. Стрельцы же могут подвергнуться негативному влиянию и дофантазировать то, чего нет.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп по картам таро на 27 декабря – 2 января. Подробнее о сложностях, с которыми столкнутся три знака зодиака, читайте дальше.

Рак

Вы сейчас как-то не очень склонны участвовать в этом праздничном ажиотаже, спокойно воспринимаете этот календарный переход, вам может даже быть немного грустно, скучно или вы испытываете разочарование, ведь итоги года не вызывают безумного восторга.

Видео дня

Дева

Кое-где вы будете слишком переживать из-за разных вопросов и чуть ли не в трагедию превращать даже малейшее препятствие на своем пути. И ощущать как катастрофу незначительные вопросы, которые решаются не с первого раза.

Стрелец

Вы можете подвергнуться негативному влиянию и внушению, вас могут сознательно или бессознательно запугивать, а вы всему верите, еще и дофантазировать то, чего нет и быть не может. Словом, будьте настроены критически и не верьте всему, что слышите.

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