Три знака зодиака склонны к нарциссизму: они могут испортить отношения с окружающими
Чрезмерно самовлюбленные люди заботятся только о себе. Они зациклены на своей личности и переживают лишь о собственных чувствах.
Эксперты по звездам издания Grazia выделили три знака зодиака, которые склонны к нарциссизму. Они легко могут испортить отношения с окружающими.
Близнецы
Уроженцы этого знака зодиака – умелые манипуляторы, которые часто критикуют других, чтобы казаться лучшими на их фоне. Близнецы отличаются "двойственным" характером – даже если они говорят что-то хорошее, думать могут совсем другое. Они больше всего заботятся о собственных чувствах и ради достижениях целей готовы пойти по головам.
Лев
Люди этого знака не прощают критики и замечаний. Львы всегда стараются быть в центре внимания – чтобы их хвалили, а достижения признавали. Человек, который, по их мнению, не оценит достижений Львов, станет их врагом. Они могут легко поругаться из-за мелочи и навсегда прекратить общение.
Рыбы
Рыбы кажутся добрыми и очень эмоциональными, но за этой "маской" скрывается нарциссизм. Уроженцы знака, в первую очередь, заботятся о себе, что может стать проблемой в построении любовных отношений и создании семьи. Рыбы эгоистичны и легко могут испортить отношения даже с близкими.
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