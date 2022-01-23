Три знака зодиака склонны к нарциссизму: они могут испортить отношения с окружающими

Чрезмерно самовлюбленные люди заботятся только о себе. Они зациклены на своей личности и переживают лишь о собственных чувствах.

Эксперты по звездам издания Grazia выделили три знака зодиака, которые склонны к нарциссизму. Они легко могут испортить отношения с окружающими.

Близнецы

Уроженцы этого знака зодиака – умелые манипуляторы, которые часто критикуют других, чтобы казаться лучшими на их фоне. Близнецы отличаются "двойственным" характером – даже если они говорят что-то хорошее, думать могут совсем другое. Они больше всего заботятся о собственных чувствах и ради достижениях целей готовы пойти по головам.

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Лев

Люди этого знака не прощают критики и замечаний. Львы всегда стараются быть в центре внимания – чтобы их хвалили, а достижения признавали. Человек, который, по их мнению, не оценит достижений Львов, станет их врагом. Они могут легко поругаться из-за мелочи и навсегда прекратить общение.

Рыбы

Рыбы кажутся добрыми и очень эмоциональными, но за этой "маской" скрывается нарциссизм. Уроженцы знака, в первую очередь, заботятся о себе, что может стать проблемой в построении любовных отношений и создании семьи. Рыбы эгоистичны и легко могут испортить отношения даже с близкими.

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