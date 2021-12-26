Три знака зодиака могут вступить в брак в 2022 году: их ждет настоящее счастье

В 2022 году некоторые уроженцы зодиакального круга решатся на серьезный шаг - они могут принять решение о браке. Звезды сулят им удачу и счастливую совместную жизнь.

Астрологи издания Рanoramaweb выделили три знака зодиака, которые имеют все шансы узаконить отношения в 2022 году. Их ждет настоящее семейное счастье.

Близнецы

Представители этого знака могут встретить кого-то особенного в 2022 году и через несколько месяцев пойти под венец. Их ждет прекрасный период в следующем году. Но важно помнить о необходимости копромиссов и идти на уступки друг другу, иначе конфликтов не избежать.

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Лев

После долгих раздумий уроженцы этого знака придут к выводу, что хотят соединить жизнь со своей половинкой навсегда. Это решение наверняка станет началом их прекрасной жизни. Кроме того, в 2022 году вероятно пополнение в семье и даже переезд в новое жилье.

Рыбы

У мечтательных Рыб в период с мая по август следующего года будет счастливое время. Они готовы жить вместе с человеком, которого любят, и без раздумий сделают этот ответственный шаг - заключат брак. Звезды сулят им удачу, но важно проявить терпение и научиться уступать друг другу.

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