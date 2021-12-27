Три самых коварных знака зодиака: могут строить козни за спиной

Некоторые люди всегда стремятся быть лучше других и готовы ради этого пойти по головам. Они могут скрывать истинные намерения и вводить в заблуждение даже близких.

Астрологи издания Demotivateur определили три самых коварных знака зодиака, которые могут строить козни за спиной. Узнайте, кто есть в списке.

Весы

Уроженцы этого знака любят говорить то, что хочет услышать их собеседник. Они часто неискренни даже с родными и близкими и легко "маскируют" свои настоящие эмоции. На работе Весы могут поджидать удобного момента, чтобы "подвинуть" коллегу и доказать свое превосходство.

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Близнецы

Разговорчивые Близнецы способны лгать, чтобы повернуть ситуацию в свою пользу. Они отличные стратеги и корректируют слова и поведение в зависимости от того, что хотят получить от людей. Также люди этого знака юмором стремятся вызвать у окружающих чувство одобрения и восхищения.

Дева

Представители этого знака известны своей способностью высказывать критические замечания, а иногда и очень резкие суждения по отношению к другим. Хитрые Девы не стесняются использовать ложь и говорят вещи, прямо противоположные тому, что думают на самом деле.

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