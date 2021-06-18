Літо – такий довгоочікуваний час для дітей. Час пригод, ігор на вулиці, плавання, нових друзів.

І часом тривожний час для батьків. Адже діти не ходять до школи, в них стає менше обов’язків, а значить – більше свободи.

Чи можуть батьки весь час бути поруч і контролювати кожен крок дітей? Навряд.

Як вберегти дитину від небезпек світу?

В цій статті ми поговоримо про те, як захистити дитину від сексуального насильства.

Спочатку, давайте розберемося, чому діти потрапляють у небезпечні ситуації та можуть стати жертвою злочинців?

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Діти не вміють розрізнити небезпеку. Життєвий досвід в дитини дуже маленький. Тому, як трирічна дитина не розуміє, що чайник на плиті – гарячий, і можна опектися, так семирічна дитина не розуміє, що привітна жінка на вулиці, яка запрошує її скуштувати шоколад – може заподіяти їй шкоду.

Діти не вміють уникати небезпечних ситуацій. Дитина може не розуміти, що купатися самому в річці – погана ідея.

Діти бояться розказати дорослим про те, що трапилося через почуття провини та сорому. За даними нашого дослідження*, 45% дітей нікому не розказали про ситуації сексуального насильства, яка трапилася з ними в Інтернеті. А 78% з тих, хто розповів, поділилися історією не з батьками, а з друзями.

Щоб попередити небезпеку, з дітьми потрібно говорити і обговорювати різні ситуації, а також навчити правилам.

Які правила обов’язково повинна знати дитина?

Не зберігати "поганих" таємниць. Говоріть дітям, що є хороші і погані таємниці. Підготовка подарунку для мами – це хороша таємниця. Але якщо сусід пропонує тобі гру, в якій ти почуваєшся некомфортно, або торкається інтимних частин твого тіла – це погана таємниця. І про це треба обов’язково розказати батькам.

Мультфільм "Таємниці" пропонуємо для перегляду з дітьми 8-11 років

Не показувати інтимних частин тіла. Ніхто не може торкатись інтимних частин тіла дитини, або примушувати її торкатися частин тіла іншої людини. Навіть, якщо це відбувається в вигляді гри, лоскоту. Або дитину просять показати оголені частини через камеру на смартфоні чи надіслати фото в соціальних мережах.

Для вивчення цього правила можна переглянути з дитиною мультфільм "Безпечні та Небезпечні дотики"

Ніколи не погоджуватися на пропозиції незнайомців. Не йти з ними нікуди, навіть, якщо вони здаються дуже милими. Якщо хтось примушує дитину, тримає за руку і кудись тягне – необхідно кричати! Можна кричати фрази "Це не мій тато!", "Я не знаю цю людину!", щоб привернути увагу оточуючих.

Для вивчення цього правила пропонуємо мультфільм "Безпечна поведінка з незнайомцями"

Завжди кажіть своїм дітям, що ви їх любите, ви на їхній стороні за будь-яких обставин. Щоб це не було. Це важливо проговорювати, щоб діти це чули і знали, що батьки можуть захистити їх.

Як реагувати, коли дитина вам розказала про неприємну ситуацію, яка трапилася з нею?

Часто буває, що батьки дуже емоційно реагують на розповідь дитини. "Навіщо ти туди пішов?", "Якби ти мені подзвонила, цього б не трапилося!" - зовсім не ті фрази, які хоче почути налякана і спантеличена дитина.

Пам ` ятайте 3 правила:

Ніколи не звинувачуйте дитину!

Винен лише злочинець!

Ви маєте завжди бути на стороні дитини.

Батькам важливо будувати довірливі відносини з дитиною, пояснювати їй правила, щоб дитина не потрапила в небезпечну ситуацію.

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