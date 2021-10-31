Поверите, что можно стать трехкратным Олимпийским чемпионом по гимнастике, выступая с деревянным протезом вместо ноги?

Но это реальная история, которая случилась во время Олимпийских игр 1904 года в Сент-Луисе (США). Их главным героем стал американский гимнаст Джордж Эйзер. Он завоевал шесть медалей, половина из которых были золотыми. И это был не просто спортивный подвиг, ведь спортсмен был инвалидом, а выступал среди здоровых.

О нем немного известно, понятно только, что всю жизнь Эйзера можно назвать сплошным преодолением. Он родился под именем Георг Айсер в немецком городе Киле в августе 1870 года. В 1884-м он вместе с родителями эмигрировал в США, где и стал Джорджем Эйзером.

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Вместо левой ноги у него довольно необычный деревянный протез, сконструированный таким образом, чтобы можно было даже приседать. Без ноги он остался, когда в юном возрасте попал под поезд.

Эйзер работал бухгалтером, но регулярно посещал гимнастический клуб "Конкордия", где занимался спортивной гимнастикой. Джордж Эйзер, несмотря на деревянный протез, был одним из лучших спортсменов "Конкордии". У него был отлично развит плечевой пояс, он обладал хорошей координацией и мог исполнять самые сложные по тем временам элементы. Не было ничего удивительного в том, что он попал на Олимпиаду в Сент-Луисе. В соревнованиях по гимнастике принимали участие именно представители американских клубов – про национальные сборные речи тогда не было.

В командных олимпийских соревнованиях и в многоборье Эйзер успеха не снискал. Но затем гимнасты соревновались на отдельных снарядах, а также в комбинированной программе. Для Эйзера 29 октября 1904 года было моментом триумфа. Он стал лучшим на параллельных брусьях, опорном прыжке и лазании по канату, завоевал серебро в многоборье и на коне, а также бронзу на перекладине. Это было бы подвигом для любого здорового спортсмена, а Джордж был одноногим! На тот момент ему было 34 года.

Что было с триумфатором после Олимпиады сейчас практически не известно, как и точная дата его смерти. Пишут только, что после 1904 г. он жил в Сент-Луисе, не был женат и работал бухгалтером на строительном предприятии. Предполагают, что Эйзер скончался в марте 1919 года в Денвере. Он просто исчез, словно в воздухе растворился, оставив множество вопросов, главные из которых – что же случилось с Джорджем Эйзером и где его олимпийские медали?