Жити в епоху швидких змін – справжнє випробування абітурієнтів на зрілість. Вибір професії мрії змушує вступників пильно стежити за оновленнями. Що, до речі, трапляються ледь не щомісяця. Які ж спеціальності з’являються і набирають обертів? І як обрати професію життя не прогадавши? Спробуємо розібратися в причинах щорічних занепокоєнь старшокласників і абітурієнтів.

Зупинитися на конкретній професії – ще той квест. А коли ринок праці поповнюється новими "ремеслами" – вибір перетворюється у надзавдання. Екзотичні галузі штовхають виші до створення додаткових навчальних програм. Широкий спектр вибору змушує будь-якого дорослого почуватися дитиною загубленою в супермаркеті.

Який же зміст несе поява модерних спеціальностей? Недолугу профанацію чи все ж сучасні новації?

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У прогресивних Штатах коледжі навчають всьому! Спецами з ритуальних послуг, логопедами для трансгендерів або операторами літаючих дронів - там вже нікого не здивуєш. Спеціальності – завжди затребувані і високооплачувані, а попит на них лише зростає. Вітчизняні ж виші не пасуть задніх. Засилля чудернацьких професій зачаровує своєю індивідуальністю і водночас відлякує невпевненістю у майбутньому.

Вік інформаційних технологій дарує багато можливостей, а разом з тим загроз. Маніпуляції лише одного хакера можуть звести нанівець роботу цілої корпорації. Відповідно попит на людей, що стоятимуть на варті кібербезпеки компаній – надвеликий.

Відстежувати дані, немов екстрасенс, аби запобігти злочинам – звучить круто і для когось, навіть, магічно. Але це вже цілком реальна професія. Дослідників кіберпростору тепер кличуть – Data-детективи. На плечі таких спеціалістів лягає велика відповідальність – не потонути в масивах інформації, яку потрібно обробити для ефективної гри на випередження. Звіти, що допомагають викрити злочинців-хакерів – "хліб" мережевих спеціалістів. Утім, не кожен випускник і майбутній абітурієнт здатен опанувати цю екзотичну професію. Посидючість і концентрація підвладні далеко не кожному. Кропітка робота з кодами радше нагадує шахову партію гросмейстера. Важливо не потрапити в "цугцванг", де кожен наступний хід погіршує становище у грі з хакерами. Ази цього "чаклунства" вже вивчають студенти Львівського університету Івана Франка. Перспектива заробітку – десятки, а то і сотні тисяч гривень. Все залежить від майстерності і стресостійкості.

Аби позбутися тиску, на будь-яку роботу слід налаштовуватись як на гру.

Та як бути, скажімо, завзятим геймерам, які в прямому сенсі не уявляють жодного дня без дозвілля з джойстиком у руках? Рецепт успіху є!

Жагу до стрілялок чи гонок теж можна монетизувати. Так Київський університет фізичного виховання та спорту пропонує стати магістром спеціальності "Кіберспорт".

Майбутніх кіберспортсменів навчають жанрам комп’ютерних ігор, професійному геймінгу, лідерству, психорегуляції та багатьом іншим премудростям.

Старше покоління нарікає і скептично ставиться до такого роду професій. Та зарплата в кілька тисяч доларів та призові фонди в десятки мільйонів на світових турнірах змушують переглядати свої переконання навіть найзатятіших снобів. Так, наприклад, в 2019 році американський 16-річний підліток здобув перемогу у великому турнірі Fortnite World Cup, вигравши 3 мільйони доларів.

І все ж охочим перетворити просте задоволення на заробіток варто пам’ятати, що кіберспортсмени – "універсальні диванні солдати". Без регулярного дотримання режиму тренувань, харчування і медобстеження - про високу результативність годі мріяти. Тільки-но уявіть: спітнілий з потертими пальцями кібербоєць іде до мети, намагаючись абстрагуватися від усього довкола і зливається з віртуальною реальністю. Статки - лише похідне одержимого спортсмена.

Бути на "ти" з сучасними інноваціями – виклик, навіть, для молоді. Тепер вже існують спеціальності, які занурюють у світ наукової фантастики. Так, скажімо, професіонал, який поєднує кращі якості команди людей і штучного інтелекту.

Менеджерів, які згуртовують роботів та людей в одну команду, тепер готують в багатьох політехнічних університетах. Уявіть, що ви розповідаєте людині-бармену робочі обов'язки, а далі те саме втовкмачуєте штучному інтелекту. Як результат - якісний технологічний процес, що забезпечується спільними зусиллями розумних машин та високоосвічених людей.

Ще одну екзотику буднів пропонує Харківський політех. Там готують майбутніх операторів дронів.

Пошук пошкоджених дахів, зрошення ланів, фіксування ДТП, ефективне ведення бою без людських втрат – лише крапля в океані переваг професії. А тому спеціальність дистанційного пілота виглядає перспективно і досить прибутково. Початківці в регіонах отримують 15 тисяч гривень, і це не межа. Аби стати вправним "дистанційним льотчиком" необхідно мати високу психологічну стійкість. Окрім величезної кількості інформації: ідеального освітлення, швидкості вітру, своєрідності ландшафту та технічних особливостей коптера, не забуваймо про його високу вартість, яка створює додатковий тиск на пілота. Аби польоти уві сні стали реальними, студентам вкрай важливо поєднувати теорію з практикою.

Майстерно поєднати одне з іншим вміють волиняни. В університеті Лесі Українки майстрів з обробки бурштину готуватимуть без відриву від виробництва - в кар'єрах та цехах. Перша вступна кампанія розпочнеться вже цього року. Студенти-ювеліри робитимуть все на місці: намиватимуть сонячний камінь, далі його оброблятимуть і реалізовуватимуть за кордон, аби швидше розбагатіти та реалізувати себе в житті.

Для тих, хто не квапиться і планує вчитися впродовж всього життя, теж не бракує професій. Координатор постійного навчання - спеціальність, яка набуває популярності. Завдання "спеца" – пропонувати людям навчальні програми, які відповідають індивідуальним можливостям і вподобанням. Такий собі коуч-психолог - два в одному. Запросто підбере унікальні знання для вивчення у стислі дедлайни. Кафедри освітнього менеджменту для підготовки таких спеціалістів дедалі частіше з'являються в педагогічних вишах.

Натомість навчання в розпіарених ВУЗах - справжнє свято, а екзотичні спеціальності лише доповнення яскравої картинки. “Як виміряти щастя?” – подумали в університеті Поплавського і відкрили в березні однойменну кафедру щасливих викладачів і професорів. Кого ж вони ощасливлюють та де працюватимуть окрилені випускники факультету журналістики і міжнародних відносин? Можливо, в медіа чи в дипломатичному корпусі тепер стане веселіше?..

Насамкінець - малоекзотична, але надпопулярна професія - менеджер з продажу. В умовах ринкової економіки купляється і продається все: від шкарпеток в переході до стратегічних підприємств і сільськогосподарських земель. Але чи не на збиток собі? Як збагатити країну і заробити самому, видавши “мильну бульбашку” за клондайк і водночас залишивши задоволеними усі сторони угоди? Таємниці відповідного мистецтва відкривають одиниці храмів науки. Яким же має бути справжній "віртуоз продажів"? Київський університет психології та підприємництва готує продавців, що володіють глобальними знаннями. По-перше, це екстраверт, якого надихає спілкування з людьми. По-друге, це ерудована людина, яку важко збити з пантелику сторонніми запитаннями. Робота із запереченнями – ціла наука, якій важко навчитися на ходу. То чому б не скористатися шансом отримати ґрунтовні знання у виші, а потім вийти на ринок праці професіоналом?

Обирати нові спеціальності чи бути адептом традиційних – справа кожного. Нетривіальні навички можуть принести як колосальний успіх, так і не знадобитися взагалі... Йти протореними стежками - впевненість у спокійному завтрашньому дні. Крок на незвідану дорогу – можливість зробити своє завтра таким, якому позаздрять або поспівчувають. Так чи інакше трендові спеціальності, ніби в казці, потроху колонізують вітчизняний ринок праці та сферу освіти, а тому потребують своїх героїв. А вони є завжди, в усі часи.

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