Трем знакам зодиака будет везти во всем: гороскоп на 27 декабря - 2 января
Овны будут праздновать целую неделю, а Козероги сделают почти невозможное – справятся со всеми нагрузками. Рыб же ожидает дождь из денег и подарков.
Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп по картам таро на 27 декабря – 2 января. Подробнее о счастливых знаках зодиака читайте дальше.
Овен
Ваши праздники будут очень бурными и длительными, кажется, что они продлятся целую неделю, и это будет не только новогодняя ночь, но и куча различных корпоративов, семейных, производственных, личных и т.д.
Козерог
Несмотря на то, что вы сейчас крутитесь как белка в колесе, вам удается сделать почти невозможное - справиться со всеми нагрузками, успешно завершить все дела: и производственные, и хозяйственные, еще и успеть от души повеселиться и как следует отдохнуть.
Рыбы
Финансовый ливень в конце года вам не помешает. И это будет действительно безумный дождь из денег, как будто действительно все решили не идти в новый год с долгами перед вами. И вы получите даже те средства, о которых давно забыли, а еще подарки, другие прибыли и знаки внимания.
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