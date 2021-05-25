В Киеве за одну ночь шесть жизней спасли донорскими органами. Фото 18+

В Киевской областной больнице впервые в истории Украины родственники сразу двух умерших пациентов дали согласие на посмертную трансплантацию органов. Благодаря этому врачам удалось спасти шесть жизней людей, которым требовалась пересадка.

Об этом на своей странице в Facebook 24 мая сообщила основательница общественной организации "Всеукраинская платформа донорства "іDonor" Ирина Заславец. Она уточнила, что в ночь на понедельник врачами было пересажено сердце, печень и четыре почки.

"Доноры: женщина 57 лет и мужчина 59 лет. Обоих убил инсульт. К сожалению, врачи были бессильны. Однако благодаря решению дочери и жены, они продолжили жить в других, подарив им жизнь", – написала волонтер.

Кому сделали трансплантацию:

29-летнему парню из Сумской области пересадили сердце. Три года, как его собственный орган поразила инфекция. Трансплантация была его единственным шансом.

30-летняя Илона из Канева получила почку. Она, по словам Заславец, "перед операцией хоть и дрожала, но говорила – доверяет врачам и верит, что больше никогда не ляжет на гемодиализ".

50-летний уборщик аэропорта "Борисполь" Виктор, который простудил почки на рыбалке, когда ему было 16 лет. У него есть маленькая внучка и он мечтает дожить до дня ее свадьбы.

35-летний Александр из Киева.

60-летний Сергей, в прошлом ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС. На листе ожидания он был всего несколько дней, только на прошлой неделе сдал последний анализ.

женщина из Черкасской области получила печень.

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Как ранее сообщал OBOZREVATEL, 22-летний украинец Василий, которому пересадили донорское сердце, восстановился после трансплантации в рекордный для страны срок. Парня выписали из больницы уже на 14 день после операции.