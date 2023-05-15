Топ-5 лучших мультфильмов, которые обязательно понравятся детям и родителям

Любители кино всегда ищут новые и интересные фильмы для просмотра. Но иногда хочется погрузиться в детство и хорошо, что на сегодняшний день киноиндустрия может обеспечить качественный контент для маленьких зрителей, который будет интересен и родителям. В этой статье мы подготовили список из пяти лучших мультфильмов для просмотра с детьми, вышедшими с 2010 по 2015 годы.

Видео дня

Гадкий Я

Рейтинг IMDB: 7,6

Жанр: мультфильм, комедия, семейный

Страна производства: США

Продолжительность: 1 час 35 минут

Год выпуска: 2010

Главный продюсер: Illumination Entertainment

У "Гадкий я" главный герой Грю – злодей, который хочет украсть Луну. Для своей цели он усыновляет трех осиротевших девочек. Но наконец начинает о них заботиться и девочки становятся частью его жизни и помогают ему украсть Луну. Позже другой злодей Вектор таки вмешался в планы Грю и ворует не только Луну, но и девочек. Грю, всю свою жизнь пытавшийся совершать как можно худшие поступки, спасает малышек, и все они становятся семьей.

Король Лев

Рейтинг IMDB: 8,5

Жанр: мультфильм, приключения, драма

Страна производства: США

Продолжительность: 1 час 28 минут

Год выпуска: 2011

Главный продюсер: Уолт Дисней Пикчерз

"Король Лев" – это история Симбы, молодого принца-льва, который должен научиться стать королем после того, как его отец Муфаса был убит его дядей Шрамом. Симба убегает из своего королевства и живет с Тимоном и Пумбой, которые учат его забыть о своем прошлом. Позже Симба встречает свою подругу детства – львицу Налу, рассказывающую ему о плачевном состоянии их королевства. Симба решает вернуться и занять свое законное место короля. Вместе с верными друзьями Тимоном и Пумбой они проделывают трудный путь домой.

Паддингтон

Рейтинг IMDB: 7.2

Жанр: мультфильм, приключения, комедия

Страна производства: Великобритания, Франция

Продолжительность: 1 час 35 минут

Год выпуска: 2014

Главный продюсер: StudioCanal

В фильме рассказывается история молодого медведя из Перу, переезжающего в Лондон в поисках нового дома из-за того, что его дом с родными разрушили люди. На вокзале его забирает семья Браунов, которая и называет мишку Паддингтоном. Ему трудно приспособиться к своей новой жизни, но, в конце концов, он становится частью семьи. Однако возникают проблемы, когда таксидермист хочет добавить Паддингтона в свою коллекцию зверей и начинает на него охоту.

Головоломка

Рейтинг IMDB: 8,1

Жанр: мультфильм, приключения, комедия

Страна производства: США

Продолжительность: 1 час 35 минут

Год выпуска: 2015

Главный продюсер: Pixar Animation Studios

В мультфильме говорится о молодой девушке по имени Райли, которая переезжает в новый город со своими родителями. Действие фильма происходит в ее сознании, где ею руководят пять эмоций – Радость, Печаль, Гнев, Страх и Отвращение. Когда Радость и Печаль выпадают в долгосрочную память из-за ссоры, другие эмоции пытаются удержать Райли в стабильном состоянии. Но все меняется, когда девочка начинает действовать самостоятельно.

Книга джунглей

Рейтинг IMDB: 7,4

Жанр: приключения, драма, семейный

Страна производства: США, Великобритания

Продолжительность: 1 час 46 минут

Год выпуска: 2016

Главный продюсер: Уолт Дисней Пикчерз

"Книга джунглей" рассказывает историю Маугли, маленького мальчика, воспитанного волками в джунглях. Ему грозит Шер Хан, бенгальский тигр, ненавидящий людей. Пантера Багира и верный друг медведь Балу помогают Маугли вернуться в поселение людей. По дороге Маугли встречает разных животных и усваивает ценные уроки. В конце концов мальчик спасает джунгли от Шер-Хана.