В наше время очень важны навыки общения. Умело проведенные переговоры, удачно подобранные слова, корректно поставленный замечания, вежливый разговор, после которого у вашего собеседника остается хорошее впечатление, взвешенное общения на работе, четкое формулирование собственных мыслей, умение решать конфликтные ситуации и понимание, как другие могут воспринять ваши слова, – люди с такими навыками будут всегда в тренде, они обречены на победу. Именно поэтому я решил составить подборку книг, которые помогут в общении друг с другом.

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Керол Флемінґ "Говорити легко та невимушено. Як стати приємним співрозмовником". Невимушене спілкування – це мистецтво, яке важко опанувати, але ця книжка вам допоможе в цьому. Гадаю, що багато хто з нас розгублюється, коли треба поговорити з незнайомцем "ні про що", особливо коли ця розмова може вплинути в подальшому на ваше життя. Керол Флемінґ оволоділа навичками вишуканого й легкого спілкування й ділиться власними знаннями. Прочитавши її книжку, ви навчитесь зав’язувати розмову і елегантно "виходити" з неї, підтримувати діалог з декількома співрозмовниками одночасно, стати уважним до розмови і по-максимуму прокачати скіл спілкування.

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Рой Ліллей "Як взаємодіяти з проблемними людьми". Не знаю, як ви, а я постійно наштовхуюсь на "проблемних" людей. Переважно вони замкнені в собі, агресивні, надто чутливі, егоїстичні, не можуть визнавати своїх помилок, а ще їх переповнюють амбіції, які не відповідають рівню компетентності людини. Спілкуючись із такими людьми, я постійно відчуваю себе як на мінному полі. Ніколи не знаєш напевно, де ти підірвешся. Найскладніше, коли від цього спілкування залежать важливі рішення. Саме Рой Ліллей у своїй книжці розповідає про те, як лишиться цілими після спілкування з таким людьми. Він зібрав поради, як швидко визначити проблемні сторони людини й використати їх як перевагу у спілкуванні з нею, щоб досягти бажаного результату: укласти угоду, пройти співбесіду, коректно спілкуватись у соцмережах та спокійно донести власну думку людині, яка не готова сприймати чиюсь критику, навіть коли вона доцільна.

Кетрін Стотхарт "Як знайти спільну мову. Впевненість і харизма при спілкуванні з особистостями різного типу". Часом дуже важко порозумітись, особливо коли людина агресивно налаштована або ставиться до вас упереджено. У цій книжці авторка ділиться секретами спілкування з різними людьми, надає поради, як зав’язувати розмову з незнайомцями або людьми, які не налаштовані на спілкування, а також розповідає про чотири стилі поведінки людей, що допоможе вам у комунікації з іншими та дозволить отримати максимум від спілкування.

Марк Ґоулстон "Я чую вас наскрізь. Як порозумітися будь з ким". Ця книжка для тих, хто на силу тримається від того, щоб не повбивати незадоволених клієнтів, хамів у метро, прискіпливих керівників, безвідповідальних колег чи зануд, яким аби тільки сісти комусь на вуха. Досвідчений психіатр розповідає, як переконати співбесідника, погасити суперечку, бути лідером у компанії, не зважати на агресію інших під час розмови, знаходити потрібні слова та направляти розмову в необхідне для вас русло. І, звичайно, як виважено спілкуватись будь з ким, навіть якщо людина не знає, що таке ввічливість. Особливо це актуально у метро і АТБ – мені здається, що там найбільша концентрація грубих людей.

Джеймс Борґ "Мистецтво говорити. Таємниці ефективного спілкування". У своїй книжці автор стисло розповідає про суть перемовин. Як впливати на людей лише звичайною розмовою, як коректно сказати людині про її помилку, щоб вона не лише це сприйняла, але ще й не образилась, як розпізнати брехню, як вести перемовини та як навчитись переконувати й позбутись зайвого стресу під час розмови.

Слово – це дар, який нам дав Бог, тож треба ним правильно користуватись, щоб наше спілкування надихало, було цінним. А в цьому точно допоможуть книжки, адже що більше ви читаєте, то більше знаєте слів, які допоможуть вам донести співрозмовнику власну точку зору.