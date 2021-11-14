Топ-10 лайфхаков для молодых мам, которые помогут сберечь нервы

Елена Расенко
Елена Расенко
Жизнь
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Топ-10 лайфхаков для молодых мам, которые помогут сберечь нервы

Опытная мама и активная пользователь соцсети дала ряд советов, как не раздражаться во время общения с ребенком, выполняя одни и те же задачи ежедневно. Она отметила, что испробованные ею лайфхаки работают и облегчают материнский труд.

Свои предложения, как облегчить жизнь матери, тиктокерша lauren_mejia опубликовала в популярной сети Tik Tok. Соблюдая их, считает женщина, можно выполнять свои рутинные обязанности с удовольствием.

В частности, она дала совет, как помочь ребенку разобраться с ботинками – где левый, а где правый.

Лайфхак облегчит проблему левого и правого ботинка.
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"Внутри каждого ботинка приклейте части одного рисунка так, чтобы малыш легко составлял "пазл". Теперь ему даже не нужно будет думать, какой ботинок какой", – подписала фото она.

В случае необходимости дать ребенку лекарство, она советует использовать шприц и соску.

Иногда ребенка трудно заставить глотать лекарство.

"Проделайте отверстие в соске и используйте шприц, чтобы ввести препарат, пока малыш сосет ее", – посоветовала lauren_mejia.

А помочь малышу удержать в руках бутылку самостоятельно она советует при помощи игрушек, например, погремушки.

Держать соску бывает не очень просто.

"Там есть за что ухватиться, а значит, она никогда не выскользнет", – написала она.

Также она дала совет, как разнообразить гардероб ребенка и сэкономить немного денег на одежде. Так, она предлагает отрезать низ от ставшего маленьким боди и сделать из него футболку.

Можно сэкономить на футболке.

Обезопасить ребенка от плесени в резиновых игрушках она предлагает заклеив в них отверстия клеевым пистолетом.

В игрушках может размножиться плесень.

"Сделайте это сразу, как принесете из магазина игрушку и продезинфицируете", – посоветовала lauren_mejia.

Во время смены подгузников она рекомендует спрятать руки ребенка в нижнюю часть комбинезона.

Иногда ребенок мешает переодевать его.

А собираясь на прогулку молодая мама советует брать с собой термос с горячей водой, чтобы можно было подогреть бутылочку со смесью.

Горячая вода может пригодиться во время прогулки.

Также она рассказала, как самостоятельно сделать "грызунок" для малышка, у которого режутся зубы.

Грызть можно и тряпку.

"Идеальный грызунок получается из тряпки, если ее намочить, закрутить и поставить в морозилку на 10 минут", – поделилась тиктокерша.

Сэкономить время на уборке после кормления малыша она предлагает расстелив во время еды под стульчиком или столом пленку.

Клеенка спасет от длительной уборки.

Наконец она рассказала, как сохранить чистоту кухни, если малыш разбрасывает еду по кухне во время обеда.

Ребенок сам отсортирует еду.

"Если ребенок разбрасывает обед по полу, попробуйте поставить рядом тарелку, куда он сможет складывать не нравящуюся ему еду, чтобы свести беспорядок к минимуму", – добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, отцы и матери дали 10 советов, как облегчить жизнь с ребенком.

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