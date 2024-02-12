Только самые внимательные заметят что-то интересное на картинке с деревом: проверьте себя

Животные и птицы за тысячелетия эволюции выработали массу способов укрыться даже на открытом пространстве. Травоядным это дает возможность ускользнуть из виду хищников, хищникам – оставаться незамеченными во время охоты. Людей может полностью сбивать с толку.

К примеру, посмотрите на это изображение. На первый взгляд, кажется, что перед вами просто часть ствола и пышная крона большого дерева. Но на самом деле это не так. На этом дереве сидят три совы. Ваша задача – найти их за 20 секунд.

Совы известны своей способностью идеально маскироваться под среду своего обитания. Пока птица не пошевелится, вы даже не заметите, что она перед вами. Так и на этой картинке. Однако, поскольку это фото, дождаться, пока совы выдадут себя, не получится. Поэтому придется полагаться исключительно на свою наблюдательность.

Поставьте таймер и присмотритесь к картинке. Совы точно где-то здесь. Ваша задача определить, где именно. Сканируйте изображение пиксель за пикселем. И не сдавайтесь, даже если время уже вышло.

Если вам нужна подсказка, то у опытных наблюдателей за птицами есть один лайфхак, как разглядеть сову, которая очень хорошо замаскировалась на местности. Попытайтесь первым заметить клюв. Он имеет уникальную форму, которая и может выдать местонахождение птицы.

Если же даже эта подсказка не помогла, листайте ниже. Там вы найдете правильный ответ на головоломку. Три совы, сидящие на дереве вместе, обведены на картинке красным кружочком.

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