Только самые внимательные найдут собаку среди кошек на забавной картинке: на разгадку есть 5 секунд

Общение с домашними животными очень полезно для нашего мозга, убеждают ученые. Оно помогает снять стресс и поддержать когнитивные навыки на достаточно высоком уровне. Так же полезно и регулярное решение головоломок.

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OBOZ.UA публикует картинку, которая одновременно является головоломкой и полна изображений милых животных. Задачей здесь является, любуясь пушистыми котиками, найти также единственную собаку. В идеале нужно сделать это за 5 секунд.

Итак, помилуйтесь этой идиллической сценой – счастливая женщина вяжет теплый шарф в окружении множества мурлык. Они общаются между собой, забавляются и спят. Но между ними притаился один веселый пес. Сможете ли вы отыскать его за столь короткий период времени?

Поставьте таймер и попробуйте проверить себя. Но имейте в виду, что 5 секунд – это результат действительно искусных любителей головоломок, которые тренируются решать их каждый день. Если вы не столь хорошо справляетесь с такими задачами, дайте себе немного больше времени. рассматривайте изображение, пока не найдете правильный ответ. Так вы получите двойную пользу. Во-первых, помилуетесь изображением животных, что позволяет улучшить настроение и снизить стресс, во-вторых, получите стимуляцию центра вознаграждения, когда наконец справитесь с заданием. Поэтому не сдавайтесь и продолжайте игру.

Если же собака все никак не находится, тогда вот вам подсказка. На картинке ниже она обведена кружочком.

Ранее OBOZ.UA публиковал похожую головоломку, но среди кошек нужно было найти скрытую рыбку.

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