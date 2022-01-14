Только на обед нужно семь литров борща: мать 16-ти детей рассказала о жизни семьи

Галина и Вениамин Цицей живут возле Червонограда во Львовской области. У пары 16 детей, а самый младший из них родился совсем недавно.

Как рассказала в интервью УНИАН Галина, часто, когда все семейство выходит на прогулку, многие люди приходят в восторг, но кто-то и крутит пальцем у виска. Сама же Галина радуется своей большей семье и надеется, что все ее дети будут счастливы и здоровы.

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Женщина рассказала, что они с мужем не планировали заранее такую большую семью, однако будучи еще совсем молодыми решили, что будут иметь столько детей, сколько им пошлет Бог.

Галина и Вениамин – верующие люди. Согласно церковной традиции выбирали библейские имена для своих детей: 19-летний Павел, 17-летняя Анита, 16-летний Яков, 15-летняя Елизавета, 13-летняя Тавита, 12-летняя Лоида, 11-летний Даниил, 10-летний Матвей, 8-летний Вениамин 7-летняя Галина, 6-летняя Евникия, 5-летний Семен, 4-летний Рувим, 3-летний Марк, 2-летняя Руфина и Олежик, который родился в декабре.

Сама Галина тоже из многодетной семьи. Она родилась четвертой в многодетной семье шахтера, всего детей в семье было семь. У ее мужа в семье было десять детей.

Говоря о быте, жительница Львовщины сказала, что продуктов, чтобы поесть, уходит не мало. Только на обед ей приходится варить около семи литров борща. Готовить еду помогают дети. Хотя, Галина отметила, что не обязывает детей выполнять что-то либо по хозяйству, но просит помогать по возможности. По ее мнению, их главная задача – хорошо учиться.

Галина рассказала, что между детьми случается всякое. Иногда они ссорятся. женщина учит их взаимодействовать, уважать друг друга, уступать младшим и решать конфликты без драк.

"Например, бывает, дети ругаются за какую-то мелочь, за какую-то игрушку... Учим их, чтобы любили друг друга, не обижали", – рассказала женщина.

Она же отметила, что они с мужем контролируют время, проведенные детьми в гаджетах. Так же у них в семье есть правило, согласно которому отец может без разрешения проверить компьютер или телефон ребенка. При этом Галина отметила, что запретов нет, но есть разумные ограничения, когда "все должно быть в меру".

Женщина подчеркнула, что мечтает, чтобы все дети в дальнейшем нашли себя в жизни, были счастливы, умели за себя постоять, выразить свое мнение и смогли стать в жизни теми людьми, которыми сами хотят.

Как сообщал OBOZREVATEL, многие селебрити гордо носит звание многодетных мам и пап.