Только люди с суперзвездом увидят змею на картинке с арбузами: испытайте себя

Все, что нужно для того, чтобы улучшать когнитивные функции и работу мозга – это периодически проверять себя на внимательность с помощью оптических иллюзий. Существует множество разных типов головоломок, которые бросают вызов вашей наблюдательности, навыкам решения проблем и заставляют посмотреть на вещи под другим углом.

Большинство головоломок достаточно просты, однако этого нельзя сказать об оптической иллюзии со змеей, спрятанной среди арбузов, от Мirror.

Эта новая визуальная головоломка бросает вызов даже самым зорким глазам. Для того чтобы найти змею у вас будет одна минута. Вам может показаться, что этого времени предостаточно, но не спешите с выводами, потому что это действительно не простая задача.

Внимательно посмотрите на это изображение.

На первый взгляд это просто изображение арбузов и зеленых линий. Но где-то среди них скрывается змея. Если вам понадобилось более 60 секунд, не беспокойтесь. Это все равно хорошая тренировка для вашей наблюдательности.

В случае если вам так и не удалось найти змею, не огорчайтесь. Это была сверхсложная задача даже для людей с идеальным зрением. Смотрите на картинку ниже, чтобы увидеть правильный ответ.

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