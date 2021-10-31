Тищенко потроллили на рынке после заявление о низких ценах на продукты. Фото

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Жизнь
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Тищенко потроллили на рынке после заявление о низких ценах на продукты. Фото

Украинцы продолжают подшучивать над депутатом от "Слуги народа" Николаем Тищенко, который оконфузился заявлением о "дешевых" продуктах в стране. Теперь даже продавцы на рынках делают ценники со спецпредложением для "слуги".

Например, предлагают покупать не очень презентабельное мясо по 20 гривен. Соответствующее фото опубликовали в Telegram-канале "Харьков 1654" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"На рынках Украина стали появляться специальные предложения для Николая Тищенко. Единственный народный флешмоб", – отметили авторы сообщения.

На кадрах виден прилавок со свежим говяжьим мясом и банкой тушенки. Рядом стоит лоток с мясными субпродуктами, а на ценнике к ним написано: "Для Тищенко 20 грн".

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Пользователи сети похвалили оригинальность продавцов. Но некоторые подчеркнули, что нардеп такой "прикол не заценит".

Фото спеццены на мясо для нардепа Тищенко

"Жирно для него. На унитазе в общественном туалете такую табличку надо вешать", "Браво ребята, пусть смотрит Коля", "Класс", "Спрос рождает предложение. Появилась мечта – увидеть, как Коля это ест", – прокомментировали украинцы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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