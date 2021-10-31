Тищенко потроллили на рынке после заявление о низких ценах на продукты. Фото
Украинцы продолжают подшучивать над депутатом от "Слуги народа" Николаем Тищенко, который оконфузился заявлением о "дешевых" продуктах в стране. Теперь даже продавцы на рынках делают ценники со спецпредложением для "слуги".
Например, предлагают покупать не очень презентабельное мясо по 20 гривен. Соответствующее фото опубликовали в Telegram-канале "Харьков 1654" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
"На рынках Украина стали появляться специальные предложения для Николая Тищенко. Единственный народный флешмоб", – отметили авторы сообщения.
На кадрах виден прилавок со свежим говяжьим мясом и банкой тушенки. Рядом стоит лоток с мясными субпродуктами, а на ценнике к ним написано: "Для Тищенко 20 грн".
Пользователи сети похвалили оригинальность продавцов. Но некоторые подчеркнули, что нардеп такой "прикол не заценит".
"Жирно для него. На унитазе в общественном туалете такую табличку надо вешать", "Браво ребята, пусть смотрит Коля", "Класс", "Спрос рождает предложение. Появилась мечта – увидеть, как Коля это ест", – прокомментировали украинцы.
Как сообщал OBOZREVATEL:
журналисты поинтересовались у Николая Тищенко, заметил ли он рост цен на продукты в Украине, и нардеп ответил, что нет. По его словам, он покупает гречку по 12 грн/кг, а говядину – по 50 грн.
Украинцы эмоционально отреагировали на такое заявление "слуги народа". Они отметили, что парламентарий не ориентируется в реальной стоимости основных продуктов и, похоже, сам он "с другой планеты".
Нардеп в комментариях СМИ признался, что скупается на Бессарабском рынке – самом дорогом в Киеве. Там продавцы назвали его слова о ценах нонсенсом, подчеркнув: Тищенко знает настоящую стоимость, ведь часто приходит сюда за "любимым лакомством" – салом по 250 грн/кг.