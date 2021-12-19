Тищенко переименовал "котлету по-киевски": это мы вводим новые тренды. Видео
Народный депутат от фракции "Слуга народа" Николай Тищенко убежден, что котлеты необходимо переименовать в "митболы" (в переводе с английского "мясной шарик". – Ред.), поскольку старое название уже устарело. Парламентарий отметил, что именно он, как представитель молодежи, должен задавать тренды в Украине.
Тищенко заметил это в комментарии журналисту о своих любимых блюдах, передает Telegram-канал "Типичная Украина". Сам он считает "изюминкой" любого праздничного стола "митбол" "по-киевски" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"У меня есть много любимых блюд. Вот если говорить о митболах, то самым вкусным блюдом любого стола – это митбол "по-киевски", – указал Тищенко.
На уточнение собеседника называть популярное блюдо в меню любой хозяйки просто котлетами, как это принято в украинской традиции, Тищенко возразил, что в украинской традиции котлета - это митбол.
"Мы же молодежь, а молодежь всегда вносит новые тренды. И мы должны как украинская молодежь, которая во главе, в этом ее мощь, и она всегда диктует новые тренды", – заключил нардеп.
Отметим, что котлета "по-киевски" – популярное блюдо, которое состоит из куриного филе, обжаренного в панировке и внутри завернут кусочек сливочного масла с зеленью.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Николай Тищенко регулярно попадает в курьезные ситуации, делая неоднозначные, а порой и скандальные заявления:
СМИ подловили народного избранника, который предложил коллегам по фракции отметить новогодний корпоратив в ресторане под Киевом, где средняя стоимость бутылки игристого вина превышает 1,5 тысячи гривень;
до этого политик заявил, что покупает на рынке говядину по 50 гривень, а гречку – по 12. Это вызвало насмешки не только у простых украинцев, но и у продавцов Бессарабского рынка, которые сами таких цен уже не помнят.