Бытует мнение, что новогоднее праздничное время обладает особой силой исполнения желаний. Поэтому в канун новогодней ночи не только подводят итоги уходящего года, но и строят планы на предстоящий.

Согласно китайскому календарю, символом 2022 года станет Черный (по-другому, Голубой, Синий) Водяной Тигр, который олицетворяет силу, твердость духа, смелость и решимость. Но еще одной особенностью тигра как одного из главных представителей семейства кошачьих является то, что он охотится в одиночку, в отличие от своего соотечественника - льва. Это и является объяснением того, почему лев – царь зверей, а не тигр, размеры и сила которого на первый взгляд значительно превосходят.

Говоря о дикой природе, стоит отметить, что нам есть чему поучиться у животных, поскольку тема лидерства и конкуренции - неотъемлемая часть мира людей. Особенно это актуально в контексте того, что для многих 2022 год при наличии ложных убеждений может стать роковым в проявлении своего лидерского потенциала.

Представление о лидере, его способностях и качествах в последние годы существенно изменилось и эволюционировало. В своей практике я отслеживаю четкую тенденцию перехода руководителей разного уровня от позиции доминирования к сотрудничеству. Если раньше для многих лидер автоматически ассоциировался с властью, то сегодня все чаще можно слышать про его человекоориентированность, поскольку это закладывает основы для создания здоровой рабочей атмосферы, в которой преобладают конструктивные взаимоотношения, взаимопомощь, что в целом помогает справляться с трудностями и конфликтами в компании.

Особое внимание к лидеру обусловлено тем, что именно он своей моделью поведения закладывает культуру взаимоотношений в команде. Однако пребывая в таком ответственном положении, часто лидеры попадают в ловушки достигаторства и нарциссизма.

Достигаторство, будучи чрезмерным стремлением к победе, обусловлено наличием иллюзии неудачи и страхом совершить ошибку. При этом такие лидеры упускают из виду важный момент, что неудача - неотъемлемая часть процесса достижения целей. С одной стороны, "неудавшийся" опыт всегда подсказывает путь к успеху. С другой, любая неудача помогает нам ощутить в полной мере успех. Ведь если бы мы были успешны во всем, то не ощущали бы успеха ни в чем.

Ловушка же нарциссизма заключается в ложном убеждении некоторых лидеров в том, что они лучше других, что в свою очередь делает их самодовольными и самовлюблёнными. В книге профессора Гарвардской школы бизнеса Шошанны Зубофф "Экономика поддержки: почему корпорации терпят неудачу, люди и следующий эпизод капитализма", написанной в соавторстве с Джеймсом Максмином, показаны перспективы лидерского нарциссизма на примере компаний, достижения которых вместе с востребованностью на рынке принесли им определенную степень высокомерия. В результате это привело к негативным изменениям результатов их деятельности, поскольку из виду был упущен тот факт, что именно клиенты являются причиной существования бизнеса. Руководители также склонны быстро забывать о вкладе команды в достижении результатов. Задача истинного лидера состоит не в том, чтобы самоутверждаться за счет слабых, а в том, чтобы помогать им становиться сильнее. Лидер - не тот, у кого больше последователей, а тот, кто воспитает лидеров из большинства.

Какие же качества лидера актуальны в современном мире, и какие из них вложить в свою модель поведения для формирования культуры взаимоотношений в команде?

Первое и самое основное - ответственность. Когда человек готов принять на себя ответственность за все, что с ним происходит, - он находит силы для того, чтобы это изменить. Поэтому важно научиться принимать все сложившиеся обстоятельства (особенно те, которые не радуют), быть благодарными за них, брать на себя ответственность за происходящее и делать новый выбор.

Однако многие будут бояться так поступать до тех пор, пока в обществе ответственность приравнивается к наказанию. Слишком часто в прошлом принять ответственность означало "сделать себя виноватым". Но это не так. Скорее это означает готовность сделать все возможное, чтобы исправить все, что можно исправить, и прийти к наилучшим последствиям в сложившейся ситуации.

В связи с этим второе важное качество лидера - уязвимость. Такое утверждение может вызвать возражение, поскольку традиционное представление о лидере исключает какое-либо несовершенство. Однако умение быть честным с самим собой и наличие смелости быть несовершенным в глазах других - залог успеха в формировании глубоких доверительных взаимоотношений. Уязвимость не всегда может быть удобна. В то же время ее проявление ведет к укреплению связи с людьми вокруг вас - как в личной, так и профессиональной сферах жизни.

И третье качество современного лидера, которое я выделяю для себя – социальная чувствительность. Способность лидера поставить себя на место другого имеет решающее значение для эффективного взаимодействия с командой и коллегами. Когда люди настроены на одну волну и чувствуют друг друга, рождаются и расцветают идеи. Как отмечает бизнес-эксперт Маргарет Хеффернан, именно социальная сплоченность заставляет людей делать свою работу наилучшим образом. По ее мнению, команды, инвестирующие в свой "социальный капитал", намного лучше сотрудничают, продуктивнее работают и при этом у каждого есть возможность раскрыть свой потенциал. Все это позволяет компаниям быть сильными игроками на рынке, дает импульс для дальнейшего развития.

В течение многих лет считалось, что единственный способ добиться успеха - это соревноваться, а лидерами становятся те, кто героически готов принять на себя всю ответственность. Однако мы не решим наши проблемы, если будем надеяться, что это сделают несколько лидеров-одиночек, в руки которых были переданы власть и ресурсы. Признав же это и то, что каждый имеет ценность и каждый может быть лидером, мы получим движущую силу, ведущую к переменам не только на уровне конкретной компании, но и страны. С наступающим Новым годом, дорогие друзья!