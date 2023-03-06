Тепло, но местами снег с дождем: синоптики рассказали о погоде в понедельник. Карта

Погода в Украине в понедельник, 6 марта, будет теплой, однако в северных и западных областях прогнозируют небольшой снег и гололедицу. Температура днем будет плюсовой во всех регионах, а на юге воздух прогреется до +10 градусов.

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Впрочем, ночью иногда еще стоит ожидать небольшие морозы. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре. Прогноз погоды на понедельник опубликовали на Facebook-странице учреждения.

По данным синоптиков, осадки следует ожидать в Волынской, Ривненской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Черниговской, Киевской и Сумской областях.

Днем температура воздуха в западных регионах будет от +1 до +5 градусов, ночью следует ожидать небольшие морозы до -3 градусов. В центре Украины днем иногда будет солнечно, температура от 4 до 8 градусов выше нуля, а ночью предполагается до 4 градусов мороза.

Теплее всего 6 марта будет на юге. В Одесской области днем прогнозируют +8...+10 градусов, ночью до +3. В Николаевской и Херсонской областях днем +6..+8, ночью -1..-3. На полуострове Крым в понедельник ожидается солнечная погода, температура поднимется до +9 градусов днем, ночью от 0 до 2 мороза.

В восточных областях днем возможны легкие дожди, но ожидается солнце. Днем столбики термометров будут показывать +5...+8, ночью -3...-5.

В столичном регионе днем местами возможен небольшой снег, ветер до 12 метров в секунду. Температура по области ночью 1-6 градусов мороза, днем 1-6 градусов тепла. В Киеве ночью -2...-4, днем до +4 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам народного синоптика Наталки Диденко, в ближайшую неделю в Украине не наступит долгожданное потепление. Но 8 марта порадует украинцев хорошей погодой.

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