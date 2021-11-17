Тепло на Новый год и снег в марте: синоптики рассказали о погодных 'сюрпризах' в Украине

Рассчитывать на снег и метель на новогодние праздники не стоит. Синоптики прогнозируют достаточно теплую новогоднюю ночь, а вот март месяц может удивить холодными сюрпризами.

Как рассказал директор Укргидрометеоцентра в интервью Сегодня Николай Кульбида, зима в Украину придет своевременно, а погодные температуры до ее наступления будут в пределах нормы. Снижаться температуры начнут во второй половине месяца.

Говоря о том, каким будет последний осенний месяц, Кульбида отметил, что его вторая половина будет значительно прохладнее, чем была его первая часть. В этот же период синоптик прогнозирует дожди и мокрый снег.

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А вот к новогодним праздникам жители Украины могут подойти с плюсовыми температурами. Так, портал World Weather прогнозирует, что новый год украинцы будут со знаком + или около "0".

В частности, в Киеве в новогоднюю ночь и первые январские дни будет от +1 до +2 градусов днем. Дале температуры незначительно пустятся, но уже к Рождеству и после него опять наступит небольшая оттепель. До конца месяца температуры будут колебаться в этих же пределах. Резких скачков со знаком + или - не предвидится. Синоптики отметили, что в январе месяце в столице будет немало солнечных дней.

В Одессе январь нового года будет достаточно теплым. Жители областного центра встретят его со знаком +3 +4. Более того, по прогнозам специалистов в Одессе не будет ни одного морозного дня в январе. Лишь изредка столбики термометров будут падать до нуля градусов. В наиболее холодные ночи в Одессе будет не ниже -4. К тому же январь тут ожидается достаточно солнечным, практически без осадков.

В Днепре новый год придет с нулевыми температурами. Далее станет холоднее на несколько градусов, но к Старому Новому году погода порадует жителей города плюсовыми отметками. В Днепре в январе будет достаточно пасмурно, временами ожидается снег. В наиболее холодные дни синоптики прогнозируют -4 градуса. Ночами тут будет сравнительно морозно. В некоторые дни столбики опустятся до -9. Но средняя ночная температура около -6.

Забегая вперед синоптики отмечают, что этот месяц в Киеве будет достаточно пасмурным, временами – снег. Начнет март с дневных температур +2+3 градуса, а к концу периода выйдет на +11 днем. Средние дневные температуры в марте +6+7 градусов. В первую неделю марта ночами в Киеве -1.

В Одессе март будет солнечным, со средней дневной температурой +8. Наиболее дождливый день в городе, по прогнозам синоптиков – 13 марта. Они же не исключают, что в этот день город засыпет снегом. К концу месяца температура выйдет на стабильные +5 ночью и +10 днем.

Март в Днепре начнется с небольших заморозков ночью и дневных температур на уровне +4 +5 градусов. Постепенно температуры будут расти и к концу месяца в городе будет около +11 днем и +4 +6 ночью. День, когда синоптики обещают наибольшее число осадков в городе – 20 марта.

В то же время специалисты отмечают, что прогноз на несколько месяцев вперед является не столь точным и в него могут быть внесены температурные коррективы.

Как сообщал OBOZREVATEL, температуры на Земле постоянно растут и это может спровоцировать необратимые изменения в природе.