Тепло до +15, но с дождями синоптики дали детальный прогноз для Украины на выходные. Карта

В выходные 11 и 12 марта в Украине будет преобладать теплая погода. Ожидается, что температура воздуха поднимется до +15 градусов.

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При этом ожидаются осадки, в частности дожди. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В целом по Украине в выходные ветер прогнозируется 7-12 м/с, в субботу – юго-восточный, а в воскресенье – юго-западный.

Погода в субботу 11 марта

В субботу дожди накроют всю территорию страны.

Температура воздуха на юге и на востоке Украины днем ожидается +11…+15 градусов, а ночью – +3…+5 градусов.

На западе страны и на севере днем воздух прогреется до +8…+14 градусов, а ночью температура опустится до +4…+6 градусов.

Погода в воскресенье 12 марта

На юге и востоке пройдут дожди, а в северных областях и на западе Украины возможен даже мокрый снег.

Температура воздуха на западе ожидается днем в пределах +4…+6 градусов, ночью – -1…-3 градусов. На севере днем будет +3…+6 градусов, а ночью 0…+4.

На Донетчине, Луганщине, Харьковщине и в южных областях термометры покажут +5…+11 градусов, а ночью – +4…+10.

Напомним, по прогнозам народного синоптика Станислава Щедрина, в марте в Украину лопнет лето. С 11-12 числа, по его словам, по всей территории страны ожидается значительное потепление. Столбики термометров будут показывать +13...+15, а на юге до +22. При этом на севере и северо-западе страны будет прохладнее. Щедрин также пообещал в этот период небольшие дожди с грозами.

Как сообщал OBOZREVATEL, по оценкам Национального управления океанических и атмосферных исследований США и Европейского центра среднесрочных прогнозов, весна в Украине будет теплой. Средняя температура воздуха может быть на 1-2 градуса выше, чем в предыдущие годы.

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