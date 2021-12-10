Тепло до +15 и мокрый снег: синоптики дали контрастный прогноз погоды на выходные в Украине

В выходные, 11 и 12 декабря, в Украине ожидается контрастная погода. Облачно будет по всей территории страны.

Местами пройдут небольшие осадки, в частности, мокрый снег. Об этом сообщает Укргидрометцентр (чтобы посмотреть карту, доскролльте до конца страницы).

В субботу в западной части страны ночью выпадет мокрый снег, но днем осадков не прогнозируют. Температура воздуха будет колебаться от -1 до +2 ночью и от 0 до +4 днем.

На севере небольшие осадки будут идти на протяжении всех суток. Однако температура будет плюсовой: ночью столбик термометра будет показываться от +5 до +7, днем - от +4 до +7.

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На востоке страны ожидается переменная облачность, но без осадков. Температура ночью будет колебаться от 0 до +6, а днем будет достигать +10 градусов по Цельсию.

В южном и центральном регионах 11 декабря прогнозируют дожди, но температура воздуха будет теплой: ночью от +6 до +9 градусов тепла, а днем +6+15.

В воскресенье, 12 декабря, дожди и мокрый снег накроют запад и север страны. Температура воздуха ночью от -1 до - 2 и от 0 до +2 днем в западном регионе и от +2 до +7 ночью и +4 до +7 днем на севере

В центральной, восточной и южной части будет облачно. Осадки прогнозируют только в Одессе. Температура воздуха в южной части будет колебаться от 2 до 9 ночью и +7+11 днем.

В восточных областях будет прохладнее. Температура ночью снизится до -3...-4, а днем +1…+7. В центральной Украине будет облачно, осадков не ожидается. Температура воздуха +3...+6 ночью, и от +3 до +6 днем.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине этой зимой прогнозируются аномальные температуры. По предварительным оценкам специалистов, температура воздуха в январе будет на полтора градуса выше привычной нормы.