Температура поднимется до +18: синоптики прогнозируют почти летнее тепло перед новой волной морозов

Март в Украине порадует жителей теплом, однако оно будет недолгим. Вскоре страну накроют морозы.

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Об этом говорится на погодном сайте Ventusky. В частности, указано, что уже 14 марта в Украине ожидается резкое и почти летнее потепление. А вот спустя четыре дня – 18-19 марта снова придут морозы (чтобы просмотреть карту, доскролльте до конца страницы).

Теплее всего – до +18 градусов будет во Львовской, Тернопольской и Винницкой областях.

Однако, начиная с 18-19 марта в Винницкой и Киевской областях уже ожидается до 1-2 градусов мороза днем, а ночью – до -9.

В то же время, народный синоптик Станислав Щедрин на своей странице в Facebook прогнозирует приход тепла еще раньше – с 11-12 марта.

"Почти лето едет в Украину. Вот о каком хорошем сюрпризе от погоды я обещал рассказать, уже с 11-12 марта, почти по всей Украине ожидается значительное потепление, в большинстве областей кроме северных и северо-западных, температура воздуха будет составлять в пределах от +13+15 и до + 17+22, но иногда пройдут дожди, местами возможны даже грозы", – отметил Щедрин.

Также он добавил, что к 11 числу по всей стране будет не холодно.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве и Киевской области во вторник, 7 марта, облачно с прояснениями, днем небольшой мокрый снег и дождь. Воздух в регионе максимально прогреется до 8°С тепла.

По оценкам Национального управления океанических и атмосферных исследований США и Европейского центра среднесрочных прогнозов, весна в Украине будет теплой. Средняя температура воздуха может быть на 1-2 градуса выше, чем в предыдущие годы.

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