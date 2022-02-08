Температура не сбивалась: во Львове врачи спасли пятимесячную девочку с COVID-19

В детской больнице Первого медицинского объединения Львова врачи спасли пятимесячную девочку с коронавирусной инфекцией. Из симптомов у ребенка были только сухой кашель и высокая температура – 39 градусов.

Об этом представители больницы сообщили в комментарии OBOZREVATEL. Родители пятимесячной Яны не могли сбить температуру самостоятельно, поэтому решили вызвать скорую помощь.

В больнице тест подтвердил у девочки COVID-19. Выяснилось, что девочка заболела после того, как в гости приходили бабушка и дедушка. Хотя изначально проблем со здоровьем не было, пожилые люди тоже заболели, а после них коронавирус подтвердили и у родителей девочки.

Видео дня

"Как-то так было страшно. Многие говорили мне: "Сбивайте, сбивайте температуру! А к утру будет видно". Но нет, я боялась ребенка. Мы собрались в больницу. Мне будет спокойнее, если ребенка осмотрит врач, знающий, что нужно делать, а не мы будем придумывать очередные методы лечения и прислушиваться к разным советам", — рассказала мама ребенка Елена.

Медики подчеркнули, что высокая температура, которую не удается сбить, затрудненное дыхание, общая слабость, бледность кожных покровов и внезапное изменение общего состояния ребенка – это те симптомы, которые свидетельствуют об обязательной госпитализации.

На данный момент Яна уже хорошо ест, спит и готовится к выписке. Лечение девочки длилось неделю.

Представитель больницы также добавил, что на данный момент в Детской больнице от коронавируса лечится 85 маленьких пациентов. Из них – трое в реанимации.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Во Львове врачи спасли 5-летнюю девочку Доминику, которая болела COVID-19. Ребенок неделю пребывал в реанимации в тяжелом состоянии, подключенный к аппарату искусственной вентиляции легких. На данный момент ей стало лучше и девочка дышит сама.

В областной клинической больнице имени Мечникова в Днепре врачи спасли тяжело больного пациента. У 68-летнего Владимира из Кривого Рога COVID-19 "скрывался" под симптомами простуды.