Романтика, борьба за правду или путешествие: гороскоп для всех знаков зодиака на 22 декабря

Среда для Тельцов обещает быть романтичной, а Овны будут отстаивать справедливость и победят. Девам поступят интересные предложения, которые могут улучшить качество жизни, а Скорпионы будут готовиться к путешествию.

Таролог и прогнозистка Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака по картам таро на 22 декабря. Кого ожидают заботы, а кого – семейное тепло, читайте дальше.

Овен

Сегодня вы боретесь за справедливость. В принципе, как всегда, потому что правда на вашей стороне и вы ее всячески отстаиваете. Вот и сейчас вам удастся не только хорошо размяться, но и одержать победу в поединке за правду.

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Телец

День обещает быть очень романтичным, ведь вас сегодня ожидает знакомство или приятное общение, свидание или долгожданная встреча с человеком, от которого ваше сердце бьется чаще, и с которым вы не прочь провести всю свою жизнь.

Близнецы

Можете глубоко погрузиться в собственное подсознание, испытать на себе какие-то новые для вас технологии, попробовать интересные ментальные техники или приемы. Словом, развлечься и извлечь пользу от познания себя.

Рак

День будет очень медленным, хотя вы на него возлагали немало надежд и планов, но вряд ли вам удастся их все выполнить, ведь все время вам что-то мешает, вы если не опаздываете сами, так приходится ждать других людей.

Лев

Вы уже пребываете в радостном возбуждении, не в силах ждать праздник, так что можете уже и начать праздновать. По крайней мере, какую-то подготовительную работу уже должны проводить - убирать пространство, закупать продукты, украшать себя или дом к празднику.

Дева

Поступают интересные предложения, на которые вам следует обратить особое внимание. Ведь все, что вам сейчас предлагается, может значительно улучшить качество вашей жизни и превратить ее, если не в сказку, то во что-то невероятно прекрасное.

Весы

Сегодня рядом с вами будет ваша семья. В принципе, вы всегда рядом, но в этот день почувствуете особое тепло и поддержку не только от ваших близких, но и от всего и вашего рода. Возможно, дадут о себе знать ваши очень дальние родственники.

Скорпион

Все ваши заботы сегодня сводятся к вопросам организации дороги. Вы составляете планы и бюджеты поездки, покупаете билеты или путевки, бронируете отели. А может, уже и чемоданы начинаете паковать, хотя бы мысленно.

Стрелец

Целый день вы занимаетесь делами других, беспокоитесь из-за чужих вопросов, которые вам почему-то нужно срочно решить. На это уходит немало времени и вряд ли ваша такая благотворительность завершится сегодня, вероятно, понадобится еще больше времени.

Козерог

Очень странный день, когда вы словно погружаетесь в какой-то туман, все становится размытым, люди что-то недоговаривают вам и вы оказываетесь в непонятной ситуации, из которой можете и не увидеть выход. В общем, стоит переждать это время, все выяснится само собой.

Водолей

Сегодня будете щедро делиться всем, что у вас есть с избытком, в том числе опытом, раздавать деньги, хорошие советы, подарки. И те, кто поймает эту вашу волну, могут даже злоупотреблять и просить у вас то, с чем вы еще не готовы расстаться.

Рыбы

Вы можете немного расслабиться и даже зависнуть на каких-нибудь не слишком важных делах. К счастью, вы можете себе это позволить, так что не ругайте себя за бездействие, а просто воспользуйтесь шансом немного отдохнуть.

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