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Наталья Юсупова
Наталья Юсупова
Блогер, волонтер

Блог | Там, где идет наступление ВСУ, бойцы очень ждут помощи

Там, где идет наступление ВСУ, бойцы очень ждут помощи

Через несколько дней будем отмечать День Защитника Украины. Большой праздник.

Прошу поздравить наших бойцов помощью на фронт и в госпитале.

Продолжаются кровопролитные бои, нашим воинам очень нужны дроны.

Говорит 3 об - 95 тыс. грн, нужно три дрона.

Прицел и тепловизор – 47 тыс. и 39 тыс. грн

В больницах и больницах нет свободных мест, очень много тяжелораненых

Нужно купить одежду, брюки, кофты, тапки, футболки.

Одежды очень не хватает!! Заказываем по низким ценам у укрпроизводителя.

Видео дня

Через несколько дней оплатила одежду для раненых, также выкупила прицел, рации Моторолла, сапоги для разминирования, зарядные станции и тепловизор.

Завтра придут два дрона, очень долго их ждали, очень прошу помочь выкупить!

На запорожское направление, где идет наступление ВСУ.

Где много погибших и раненых.

Бойцы очень ждут помощи!!!

Прошу, 5-20-100 грн, кто как может.

Пайпал – [email protected]

Приват - 5168752017223390 Юсупова

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Ссылка на Банку

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

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