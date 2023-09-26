Через несколько дней будем отмечать День Защитника Украины. Большой праздник.

Прошу поздравить наших бойцов помощью на фронт и в госпитале.

Продолжаются кровопролитные бои, нашим воинам очень нужны дроны.

Говорит 3 об - 95 тыс. грн, нужно три дрона.

Прицел и тепловизор – 47 тыс. и 39 тыс. грн

В больницах и больницах нет свободных мест, очень много тяжелораненых

Нужно купить одежду, брюки, кофты, тапки, футболки.

Одежды очень не хватает!! Заказываем по низким ценам у укрпроизводителя.

Видео дня

Через несколько дней оплатила одежду для раненых, также выкупила прицел, рации Моторолла, сапоги для разминирования, зарядные станции и тепловизор.

Завтра придут два дрона, очень долго их ждали, очень прошу помочь выкупить!

На запорожское направление, где идет наступление ВСУ.

Где много погибших и раненых.

Бойцы очень ждут помощи!!!

Прошу, 5-20-100 грн, кто как может.

Пайпал – [email protected]

Приват - 5168752017223390 Юсупова

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

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