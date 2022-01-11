Если бы вы когда-нибудь задавались вопросом, как часто наши детские мечты (стать кем-то) реализуются во взрослой жизни, то ожидание и реальность в этом случае зачастую не совпадают. Данные исследования своего ближайшего круга общения говорит о том, что лишь 15% этих мечт сбываться. В чем же причина?

В юном возрасте мы не боимся мечтать, и наши даже абсурдные идеи, кажется, способны всегда осуществляться. Но с каждым новым годом жизни человек обрастает большим количеством ограничений, рамок, стереотипов. И уже в осознанном возрасте сталкивается с неким кризисом ценностей, чувствуя сильную потребность в изменениях. И, к сожалению, чаще всего выбирает путь не по зову сердца, а пытается соответствовать чьим-то ожиданиям (в большей степени родительским).

В одной из своих работ дзен-мастер и писатель Джон Дайдо Лури отметил: “Неважно, откуда приходит творчество. Важно, что оно есть в каждом из нас и только ждет выражения!”. И это доказано научно – в каждом человеке есть творческие задатки, хотя не все и не всегда могут их разглядеть. Сейчас наблюдается тенденция life-long learning, и в 25-35 лет человек, несмотря на опасения перед неизвестностью, готов “начать заново”. И это здорово – не бояться реализовать свою детскую мечту. Кто-то пробует стать актрисой, кто-то пытается написать свой первый сценарий, а кто-то готов взять кредит и продюсировать собственный фильм.

В большинстве случаев это желание – возможность закрыть одну из своих потребностей:

самовыражение и самоутверждение,

духовный рост и самоактуализация,

получение удовольствия от процесса,

уменьшить тревожность и уровень стресса,

сохранение продуктивности мозговой деятельности.

Конечно, не каждый, кто получает диплом в сфере креативной индустрии становится выдающейся личностью. Но каждый, кто выбирает путь развития своего творческого потенциала, по умолчанию обретает ряд привилегий. Одна из главных – способность узнать себя и, возможно, даже переосмыслить жизнь. Помимо этого есть ряд биологических, психологических, физических показателей, которые улучшаются благодаря вовлечению в креативную сферу. И это не говоря о формировании эстетического вкуса, более развитому воображению, а также умении наблюдать и анализировать.

Помимо этого, развитие творческого потенциала помогает человеку обрести свободу, а занятия творческим видом деятельности сродно медитативному состоянию. Человек погружается в процесс и концентрируется на своем внутреннем мире, отключаясь от внешних раздражителей. Наряду с этим ученые акцентируют внимание, что у людей, увлекающихся творчеством, лучше развита способность справляться с негативными эмоциями и быстрее решать задачи. А исследования в области изучения нейронных процессов уже доказали, что люди искусства применяют другой способ познания мира. Это обычно называют креативностью, которая помогает человеку ощущать себя счастливее.

Проводя исследовательскую работу в области творческой терапии Гирия Каймал дала заключение – даже разовое занятие творчеством снижает уровень кортизола. При этом психологи и специалисты в области искусства утверждают, что творческая деятельность повышает активность в префронтальной коре мозга, стимулируя его систему вознаграждения. Человек, который в течении 15-20 минут занят творчеством, повышает свою способность находить новые идеи и решать сложные задачи (проблемы).

Прогрессивная медицина также использует творчество как один из инструментов лечения. Арт-терапия сегодня – это популярная “таблетка” современных медицинских центров. У пациентов, которые помимо принятия лекарств, заняты рисованием (например), наблюдается улучшение сна, ослабление симптомов недомогания, а также повышение социальной активности и снижение уровня тревоги. Разумеется, творчество положительно влияет на эмоции, но главное – снижает риск развития болезни Альцгеймер, за счет стимуляции мозговой деятельности.

Интересный факт: люди во время собраний или конференций параллельно заняты “рисованием”, запоминают на 29% больше информации, чем их (на первый взгляд) более внимательные коллеги.

Но творческое проявление может быть и в осмысленном просмотре фильмов. По мнению ученых, определенные киножанры способствуют выработке гормонов. Так просмотр комедии не только избавляют от раздражения, но и за счет выброса эндорфина, помогает иммунной системе. Команда Университета Мэриленда (UMMS) в своем исследовании отметила, что во время просмотра комедий происходит расширение кровеносных сосудов, усиливается кровоток, а значит, смех защищает сердце, уменьшая вероятность приступов при различных заболеваниях. В то время как просмотр хоррора увеличивает кровяное давления и способствует учащенному сердцебиению. А страх в умеренных дозах ускоряет обмен веществ и усиливает сопротивляемость болезням.

Сегодня быть творческим – естественное желания и форма адаптации к любым жизненным ситуациям. И благодаря креативному познанию себя, человек избегает чувства неудовлетворенности и видит в собственном пути больше ценности. А вечный вопрос “В чем смысл жизни?” находит свой ответ, как минимум, в смысле.