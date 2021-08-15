Сына нардепа от 'Слуги народа' заподозрили в 'любви к Москве и всему российскому'. Фото

21-летний сын народного депутата от фракции "Слуга народа" Юрия Аристова – Артем – регулярно использует запрещенную в Украине социальную сеть "ВКонтакте" и кичится своими визитами в Москву. Кроме того, представитель "золотой молодежи" гоняет на своем автомобиле по Киеву, нарушая правила дорожного движения.

Об этом в своем Facebook написала журналист Ярослава Коба. В качестве доказательств того, что первенец украинского парламентария ведет себя недостойно положения отца, она сделала скрины фотографий из аккаунта Аристова младшего.

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Автор компрометирующей публикации указала, что Артем Аристов подписан на бывшего президента России Дмитрия Медведева, а еще работает в крупной компании своего отца, специализирующейся на импорте рыбы и морепродуктов элитных сортов.

Отметим, что Артем Аристов является старшим сыном политика от первого брака. Кроме него у Аристова старшего есть еще трое несовершеннолетних детей.

Как сообщал OBOZREVATEL, нардеп Юрий Аристов был замечен в ресторане за ужином в то время, как заведения Киева официально были закрыты на карантин.