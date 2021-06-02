Священник-депутат назвал женщин "недоразвитыми" из-за абортов: детали скандала

Священник Православной церкви Украины и депутат Полтавского городского совета от "Европейской солидарности" Александр Дедюхин осудил женщин, которые делают аборты и применил к ним оскорбительные высказывания. В частности, он назвал их "недоразвитыми" и связал с поговоркой "с*чка не захочет – кобель не вскочит". Впрочем, последнюю фразу мужчина убрал из своего текста после волны возмущения в сети.

Мнениями по поводу такой острой проблемы, как аборты, священнослужитель поделился на личной странице в Facebook. Кроме того, он выразил несогласие с возмущением тех, кто не разделяет его позицию.

"Еще раз убеждаюсь, что у многих отсутствуют причинно-следственные связи. Мне здесь горячо пишут, мол, нельзя считать женщину только инкубатором, матка – это ее тело, а все противники абортов пусть забирают эмбрионы и растят их сами. Просто если хотя бы на мгновение приспустить перепонки между извилинами, то можно узнать, что эмбрион в матку попадает в результате определенных действий, совершенных самой женщиной. И если ты уже дала согласие на одно, то, пожалуйста, неси ответственность", – написал Дедюхин.

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Также он подчеркнул, что ответственность мужчины за аборты, по его мнению, намного большая, поскольку в Украине якобы царит патриархат.

"Куча оскорблений и обвинений меня в отсутствии любви за то, что я сказал "недоразвитые личности". Я, например, сам себя абсолютно объективно считаю недоразвитой личностью, потому что мне свою личность необходимо развивать, и я это признаю и над этим работаю. А вы, если такие развитые и продвинутые, чего смущаетесь? Почему личные и комменты бомбите своими комплексами?" – продолжил свой пост священник.

На его сообщение сразу же отреагировала народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко. На своей странице в Facebook она написала, что украинское общество сексистское и живет по философии "женщина всегда виновата".

"В разных партиях есть такие. К сожалению, и в "ЕС". Европейские ценности – это уважение, это право выбора, это толерантность. Впереди – долгий путь и много работы, чтобы изменить общество. Иногда я очень устаю доказывать очевидные вещи даже в родной партии, билет которой я осознанно взяла. Но если промолчать, сделать вид, что я не заметила сексистского выпада в нашем кругу – тогда нечего делать в политике", – поделилась политик своей мыслью.

Геращенко добавила, что аборты – слишком тяжелая и болезненная социальная, психологическая, образовательная и экономическая проблема, чтобы позволять говорить о ней в той тональности, в которой это сделал Дедюхин.

"Она точно не решается запретами и высокомерием по отношению к женщинам. Я была шокирована, когда узнала реальную статистику: больше всего абортов делают сельские женщины, у которых часто нет доступа к контрацепции и медицине, которые тянут на себе домашнее хозяйство и нередко мужа-пьяницу, который и слышать не хочет о контрацепции. Дикарство, но и здесь общество возлагает ответственность на женщину: а зачем было выходить замуж за не принца, а не смогла перевоспитать – сама виновата. Да и развод не приветствуется нашим патриархальным обществом, потому что семья, дети, сама виновата... И это замкнутый круг", – считает парламентарий.

Геращенко также выразила уверенность в том, что защита семейных ценностей не имеет ничего общего с унижением женщины, запретом ей права выбора и навязыванием домостроя.

"Аборт – это стресс, шок, отчаяние для женщины. Минимизировать их нужно через сексуальное образование подростков, пропаганду здорового образа жизни, чтобы женщина осознала важность своего здоровья и имела доступ к качественной медицине, доступность контрацептивов, построение экономически и социально здорового общества, создание условий, чтобы иметь возможность совмещать материнство и карьеру", – предложила она свой способ решения проблемы.

"Статистика безжалостна: украинские мужчины в среднем уделяют 10 минут в день на воспитание детей. Об этом святые отцы не хотят пост написать? Равенство, партнерство, взаимоуважение в семье – только это создает здоровое общество и является рецептом счастливой семьи, где детям хорошо. Домашнее насилие должно жестко наказываться и осуждаться обществом. А это невозможно, пока навязывается стереотип "женщина всегда сама во всем виновата", – подытожила нардеп.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава Русской православной церкви патриарх Кирилл призвал женщин не делать аборты, а рожать детей и отдавать их на воспитание в РПЦ. Там якобы смогут "поднять ребенка на ноги".