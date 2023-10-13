Свидетели были шокированы: в США заметили существо, похожее на снежного человека. Фото

Сквозь столетия до нас дошли легенды о таинственном снежном человеке – великане, чьи невероятные следы часто замечали у заснеженных горных хребтов. Говорят, что это человекоподобное существо является реликтовым гоминидом – млекопитающим, сохранившимся с давних времен.

Недавно в сети появились уникальные кадры. Пассажиры поезда утверждали, что заметили снежного человека, шедшего сквозь кустарники на горе Колорадо. Детали рассказало издание Daily Mail.

Снежный человек из окна поезда

Пассажиры, ехавшие в поезде из Дуранго в Сильвертон, заметили большое мохнатое существо. Среди свидетелей была Шеннон Паркер из Шайенна, штат Вайоминг, со своим мужем Стэтсоном Тайлером. Они утверждали, что видели бигфута – это одно из названий снежного человека.

Видео дня

Другой пассажир по имени Брэндон снял "бигфута" на смартфон. На видео видно, как существо шарит по склону холма перед тем, как сесть на корточки. Замаскировавшись в темно-коричневых кустах, существо двигалось вперед и назад и смотрело на поезд.

Шеннон Паркер рассказала Newsweek, что это была "возможность, которая происходит раз в жизни", и они с Тайлером никогда раньше не видели ничего подобного.

"Когда мы разговаривали с кондуктором в поезде, он сказал нам, что никогда раньше не видел ничего подобного, но он сам был свидетелем непонятных вещей, катаясь на снегоступах в горах", – сказала Паркер.

Видео распространилось в социальных сетях и вызвало неоднозначные отзывы. Некоторые считают, что это действительно был снежный человек, другие скептически высказываются относительно изображения.

"Я сначала подумал, что на фото был военный камуфляж, возможно, снайпер или разведчик, но, скорее всего, это все-таки был бигфут", – комментирует пользователь соцсетей.

Другие свидетельства о бигфутах

Ранее в сети появилось видео с 2015 года об еще одном наблюдении за бигфутом, которое снял охотник Джош Хайклифф.

Хайклифф опубликовал видео на своем YouTube-канале, а охотники за бигфутом согласились, что это самый лучший кадр легендарного существа, который они когда-либо видели.

По словам Хайклиффа, кадры, снятые в девяти милях к западу от Туники, штат Миссисипи, показали огромное существо с широкой спиной, напоминавшей что-то вроде гориллы, снимающей кору со ствола дерева.

История о бигфуте началась в 1958 году, когда журналист Эндрю Гензоли из Humboldt Times обнародовал интересное письмо о лесорубах в северной Калифорнии, обнаруживших таинственные следы. Этот момент ознаменовал рождение названия загадочного существа.

По словам исследователей, генетическое тестирование подтвердило, что бигфут был родственником человека и возник примерно 15 000 лет назад.

"Наши данные указывают на то, что североамериканский сасквотч является гибридным видом, результатом скрещивания самцов неизвестного вида гомининов с самками Homo sapiens", – говорится в заявлении техасского ветеринара техасский ветеринар Мелба С. Кетчума.

Другие исследователи считают, что бигфут – это действительно обезьяна из Азии, которая "заблудилась" в Северную Америку во время ледникового периода.

От Калифорнии до штата Вашингтон, от Юты до Миссисипи тысячи людей утверждают, что у них есть доказательства существования бигфута.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что ученые нашли правдоподобное объяснение того, существует ли на самом деле эти.

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