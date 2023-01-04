Сухо и до +8: в Украине сохранится аномально теплая погода в четвертый день января. Карта

В среду, 4 января, в Украине сохранится аномально теплая погода. В большинстве регионов воздух днем прогреется до 8 градусов Цельсия, а ночью температура не опустится ниже нуля.

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Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр. Особенно теплой ожидается в Закарпатье – до плюс 9 градусов Цельсия днем.

Отмечается, что 4 января в Украине ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с, днем в Карпатах и на востоке страны местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0-5 градусов тепла, днем 3-8 градусов тепла.

В Киевской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура по области ночью 0-5 градусов тепла, днем 3-8 градусов тепла. В Киеве ночью 2-4 градуса тепла, днем 4-6 градусов тепла.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что первые дни Нового 2023 в Украине могут пройти без осадков и с плюсовой температурой. Судя по предварительным данным метеорологов, снежных сугробов и сильных морозов ждать не стоит.

Вместе с тем, синоптики отмечают, что в последние годы климат в Украине становится похожим на европейский. В этой связи изменится и погода зимой, в частности, масштабных снегопадов уже не будет.

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