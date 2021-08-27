Судья Верховного суда Гусак подал в отставку – СМИ

Судья Верховного суда Украины Николай Гусак подал в отставку после 20-летнего стажа в профессии. Вслед за уходом корифея, уволиться с должности намерены якобы еще несколько представителей высших судейских кругов.

Об этом сообщило издание "Зеркало недели", ссылаясь на источники из Верховного суда. Гусак стал 12-м судьей из 190 действующих, кто принял решение покинуть должность в последние несколько лет.

Отмечается, что Гусак впервые надел мантию судьи еще в 2001 году. Он честно выполнял обязанности до 2016 года, а после реформирования системы, успешно прошел конкурс на переаттестацию и работал в новом Верховном суде еще четыре года.

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Журналисты добавили, что в 2017 году Гусака включили в состав Первой Дисциплинарной палаты. С 2017 по 2019 год он был членом Высшего совета правосудия.

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