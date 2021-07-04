Судьба девочки, спасшей детей с пожара на Закарпатье, могла сложиться по-другому: в детдоме упрекнули власть

Судьба 13-летней Софии Рознийчук, которую после спасения из пожара братьев и сестер, отдали в детдом приемные родители, могла бы сложиться бы иначе, если бы власти вовремя обратили внимание на ребенка и ее семью.

Об этом "Телеграфу" рассказала директор Чинадиевского детдом Закарпатской области Светлана Софилканич, где сейчас находится девочка. С ее слов, еще в 2018 году нужно было предпринимать меры, чтобы ребенок не оказался на улице.

"Может, тогда бы все увидели, что родители не имеют места жительства? А то грамоту дали, а детям негде было жить! Ребенка отметили за то, что она спасла малышей в 10 лет, а что ему негде жить и что дитя не ходит в школу, это никто не выяснил и не исправил!" – негодовала Софилканич.

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Начальница службы по делам детей Раховской райгосадминистрации Елена Кокиш ответила, что семья Софии кочевала с места на место и девочка не была зарегистрирована. По ее словам, ромские поселения перемещаются по Украине и регистрируют детей, поэтому уследить за ними почти невозможно.

"Вот сейчас ребенок хочет домой. "Домой" это куда – на улицу, если у них вся семья – нищие? И скучает она не по папе, маме или младшим, а по вольным деньгам. И взрослым она нужна для того же – чтобы попрошайничать да за ребятишками смотреть. Но ей не следует возвращаться на улицу! Хотя, как показывает мой многолетний опыт, даже если таких детей берут под опеку или в приемную семью, они оттуда убегают", – сообщила чиновница.

Добавим, что сейчас София находится в детском лагере и готовится на осень пойти в 5 класс.

"Она очень ответственная, старательно учится, делает, что говорят, и догнала ровесников в учебе… Сейчас она отдыхает в оздоровительном лагере в Ивано-Франковской области. О том, что у Софии героическое прошлое, мы узнали спустя месяц, потому что она сама очень тихая, скромная, в школу не ходила, так как семья вела кочевой способ жизни", – рассказала директор детдома.

Софилканич отметила, что к ним девочка поступила уже третьеклассницей после пребывания в Батевском детдоме и учебы в Свалявском реабилитационном центре, где она и научилась читать и писать.

"Тут у нас она в 13 лет окончила 4-й класс, мы ей сделали экстернат. В сентябре она пойдет в 5-й класс, дальше будем пробовать еще один экстернат, чтобы она догнала ровесников и затем можно было бы устроить девочку учиться в учебное заведение профтехобразования", – говорила глава детдома.

Также она сказал, что с Софией работали психологи, воспитатели, и 4-й класс она окончила с неплохими оценками по экстернату.

"Она взрослая девочка, все быстро и хорошо усвоила. Спрашиваю: "Чего ты раньше не училась?" – говорит: "Потому что не хотела". Она не ходила в школу вообще. Вот такое было отношение родителей к ребенку!" – подчеркнула Софилканич.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Закарпатской области в детский дом попала 13-летняя София Рознийчук. Родители отказались от дочери, которая в 2018 году вынесла из огня четырех братьев и сестру.

Также OBOZREVATEL подробно описал эту ситуацию, когда девочка столкнулась с предательством самых близких людей, которые принуждали ее содержать большую семью, а затем "выбросили" как ненужную вещь.