Суд Харькова не продлил домашний арест скандальной Штепе

У бывшей главы Славянского горсовета Нели Штепы, которую обвиняют в создании террористической организации и посягательстве на территориальную целостность Украины, заканчивается срок домашнего ареста. Согласно постановлению Орджоникидзевского районного суда Харьковской области, мера пресечения для фигурантки истекает 29 мая.

Об этом рассказал адвокат Штепы Александр Тананакин, передает "Харьков Depo". Юрист добавил, что суд не поднимал вопрос о продлении срока домашнего ареста.

"Следующее заседание назначено на 6 июля 2021 на 10:00. Мера пресечения в виде ночного домашнего ареста действует до 29 мая. На сегодняшний день вопрос о необходимости его продления не поднимался", – указал Тананакин.

В свою очередь, прокурор Дмитрий Чубенко подчеркнул, что действующая мера пресечения для Штепы закончится именно 1 июня, а гособвинение уже подготовило ходатайство, чтобы эта мера была продолжена.

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