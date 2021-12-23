Стрельцов ожидает удача, а Овнов - судьбоносные перемены: гороскоп на 23 декабря для всех знаков зодиака

Стрельцов ожидает легкий и радостный день, когда проблемные вопросы решатся сами собой, а у Овнов может произойти событие, которое изменит их дальнейшую жизнь. Козерогам же встретятся люди, которые могут помочь в финансовых вопросах или решить имущественные проблемы.

Таролог и прогнозистка Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака по картам таро на 23 декабря. Что ждет вас, читайте дальше.

Овен

То, что сегодня происходит, может значительно изменить вашу дальнейшую жизнь. Скажем, знакомство с незаурядным человеком, который продемонстрирует вам совсем другой образ жизни и покажет путь, по которому можно идти.

Телец

Сегодня окажется, что у вас есть особенная сила, которую даже в себе не замечали, а вот другие это отметят и вам об этом охотно расскажут. В принципе, где-то в глубине души вы знаете все свои добродетели, но иногда боитесь себе в них признаться.

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Близнецы

Ваша светлая голова все время работает, а сегодня она будет способна еще и на какие-то невероятные озарения и открытия чуть ли не всечеловеческого масштаба. В конце концов, ваши идеи принесут вам пользу, сумейте лишь претворить их в жизнь.

Рак

Несмотря на вашу общую занятость, сегодня может случиться небольшая пауза, когда вам придется чего-то ждать. Просто воспринимайте это как дополнительную возможность отдохнуть и используйте это время, чтобы лишний раз расслабиться.

Лев

Учеба сегодня будет особенно полезна. В голову может прийти желание усвоить какие-то новые знания, получить навыки или просто заложить какую-нибудь новую информацию, которая может потребоваться в будущем. К примеру, вы примете решение учить какой-то язык.

Дева

День обещает быть очень спокойным, вы будто берете себе отгул для того, чтобы отдохнуть и собраться с мыслями, потому что уж слишком вы были напряжены накануне. Поэтому организм просто требует, чтобы его оставили в покое хотя бы на время.

Весы

Сегодня ваши представления об этом мире, некоторые его аспекты или представителей будет слишком идеальным, вы склонны очень сильно преувеличивать в своих фантазиях. Это чревато тем, что и столкновение со суровой действительностью может быть достаточно болезненным.

Скорпион

Не все сегодня удается, и вы понимаете, что даже вопреки вашему желанию как можно быстрее достичь своих целей, что-то может пойти не так, и не все зависит от ваших желаний. Словом, сегодня встречаются преграды, которые вам сложно будет обойти или перепрыгнуть.

Стрелец

Один из тех светлых и радостных дней, когда вам все удается с легкостью, когда случаются только зеленые светофоры, и даже некоторые проблемные вопросы решаются сами собой, хотя вы и готовились к длительной осаде.

Козерог

Вам сегодня встречаются люди, которые могут помочь в финансовых вопросах или решить ваши имущественные проблемы. Итак, если у вас все еще есть нерешенные проблемы, спросите у знакомых, нет ли у них специалистов, которые вам быстро помогут.

Водолей

Не все сегодня будут с вами соглашаться. Кто-то может выражать свое мнение, которое будет идти вразрез с вашими представлениями и желаниями. И вы возьметесь доказывать свою правоту, иногда даже слишком бурно.

Рыбы

Весь день пройдет в размышлениях и планах. Вы можете подводить итоги этого года, делать определенные выводы и уже начать писать планы и бюджет на следующий год с учетом предыдущих ошибок, желаний и достижений.

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