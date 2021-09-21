Столбики термометров упали до -6: спасатели предупредили об опасности. Фото и видео

Украинские спасатели обратились к тем, кто в ближайшее время собирается отправится в поход в горы и предупредили о сложных погодных условиях, которые отмечаются в Карпатах. По их словам, в горах стало достаточно холодно - до 6 градусов мороза и это следует учитывать, собираясь в горы.

Как отметили в службе ГСЧС в Telegram-канале, холодно в Карпатах стало на столько, что на горе Поп Иван выпал снег. Они же отметили, что столбики термометра в окрестностях вершины уже показывают -6 днем.

Тем же, кто все решил отправиться в горы, спасатели дали несколько рекомендаций. в частности, они просят извещать службу о предстоящем походе, количестве его участников и продолжительности, указывать точный маршрут. Также они советуют реалистично оценить свои физические возможности и понять "хватит ли сил пройти тот или иной маршрут с учетом более сложных погодных условий". Кроме того, они рекомендуют туристам обратить внимание на их экипировку и проверить, сможет ли одежда защитить от: холода, ветра, дождя.

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В службе акцентировали, что полагаться на долгосрочный прогноз погоды не стоит, а проверять сообщения об изменении температуры, ветра, осадков - чаще.

"Не советуем идти в горы сейчас в одиночку, большими группами", - добавили спасатели.

В свою очередь, представители Черногорского горно- поисково-спасательного поста отметили, что на горе Поп Иван достаточно облачно с прояснениями, ветер северо-западный, 5-6 м / с. Температура окружающей среды -6 ° С.

Гора Поп Иван Черногорский - достаточно популярный маршрут среди туристов. На ее вершине расположена самая высокогорная постройка Украины - грандиозная каменная обсерватория. Высота горы - 2020,5 м. Она расположена между Закарпатской и Ивано-Франковской областями.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным синоптиков, в ближайшие дни в Украине похолодает, местами на поверхности почвы ожидаются заморозки. Из-за таких погодных условий в стране объявили І уровень опасности.