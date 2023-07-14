Сразу забьется: какие продукты нельзя выливать в раковину

Хозяева часто сталкиваются с проблемой, когда раковины на кухне и в ванной забиваются. Засоры препятствуют сливу воды и образуют неприятный запах.

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Если сразу не решить проблему, это может привести к повреждению сантехники. OBOZREVATEL составил список продуктов, которые нельзя выливать в раковину.

Пищевая сода – это природный абразив (вещество, используемое для полировки и шлифования металлов и других материалов). Если сода часто попадает в раковину, она может повредить трубы.

Масло во время охлаждения застывает и это приводит к серьезным засорениям. Это касается не только подсолнечного или оливкового масла, но и косметических средств для тела.

Мед нельзя выливать в раковину, потому что со временем он кристаллизуется и становится твердым, что препятствует сливанию воды.

Молотый кофе также способен забить трубы, если вы выливаете смесь в раковину каждый день.

Глиняные маски для лица после смывания попадают в отверстие для заглушки и мешают нормальному сливу воды. Лучше протрите маску с лица влажной губкой, а затем промойте водой.

Если вы не хотите использовать химические средства для удаления легкого засорения, можно сделать такой раствор самостоятельно. Для этого три столовых ложки соды заспите в отверстие, залейте пол стакана уксуса и оставьте на 15 минут. Затем промойте горячей водой.

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