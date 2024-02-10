Справятся только самые внимательные: найдите 3 отличия на летней картинке

Кто из нас не ждет уже, когда наконец-то станет тепло, появится солнышко и распустится зелень. А пока мы ждем, немного скоротать время до лета и даже получить от этого определенную пользу может летняя головоломка с поиском отличий на картинке.

OBOZ.UA публикует такую головоломку. На ней изображена девушка, которая собирается ловить жуков и бабочек. У нее есть сачок, коробка для добычи, широкополая панама. А еще на этой картинке можно найти три отличия.

Если хотите показать результат на уровне эксперта по решению головоломок, попробуйте зафиксировать все отличия за 10 секунд. Такая скорость указывает на высокие навыки внимательности и наблюдательности. Но главное все равно достичь полного результата своими силами.

Итак, даже если таймер просигнализирует, что время истекло, не сдавайтесь. Для азарта можно решить эту головоломку с друзьями. Распечатать и раздать ее, чтобы выяснить, кто справится первым. В таком случае следует выдать друзьям также ручки или карандаши, чтобы они отмечали, где скрываются отличия. Такая забава может хорошо развлечь гостей на вечеринке.

Если вы не можете найти все правильные ответы, посмотрите на подсказку. На ней все три отличия отмечены специально.

Ранее OBOZ.UA публиковал головоломку, где между облаков нужно найти овечку.

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