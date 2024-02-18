Спатифиллум будет цвести на зависть всем: помогут шесть простых правил
Спатифиллум или лилия мира – не только изысканное, но и полезное комнатное растение. Исследователи говорят, что спатифиллум эффективно удаляет из воздуха вредные вещества толуол и ксилол, а также положительно влияет на уровень влажности в доме, снижая конденсат и предотвращая образование плесени.
В общем, эти цветы неприхотливы в уходе, однако в холодное время могут испытывать недостаток солнечного света и питательных веществ. Эксперты рассказали о шести простых правилах, которые помогут продлить цветение спатифиллума.
Правило 1
Мэриам Гани, бренд-менеджер Haute Florist, подчеркнула, что лилии мира цветут при ярком косвенном свете, что делает их идеальными для городских квартир.
Солнечные лучи могут обжечь нежные листья, так что емкость с цветами лучше поставить в затененном месте.
Правило 2
Спатифилумы предпочитают влажную почву, но будьте осторожны, ведь чрезмерный полив может привести к заболочению, загниванию корневой системы и развитию грибковых заболеваний.
Во время полива убедитесь, что лишняя вода может стекать через дренажные отверстия. Спатифилумы очень уязвимы к корневой гнили – эта болезнь является смертельной для растений.
Правило 3
Лилия мира любит тропические условия, поэтому флористы рекомендуют обратить внимание на уровень влажности воздуха. Для этого поставьте поддон с водой возле растения или регулярно опрыскивайте листья, чтобы создать идеальную среду.
Правило 4
Для продолжительного цветения спатифиллум необходимо правильно подкармливать в период вегетации.
"В течение вегетационного периода, с весны до начала осени, подкармливайте растение сбалансированным жидким удобрением каждые шесть-восемь недель", – посоветовала Гани.
Это обеспечит поступление питательных веществ, необходимых для поддержания здоровых листьев и яркого цветения.
Правило 5
Спатифиллум требует также регулярной обрезки – эта процедура поможет стимулировать новый рост. Удаляйте желтые или коричневые листья, как только они начинают появляться, и обязательно обрезайте все отцветшие бутоны.
Правило 6
Защита растений от вредителей имеет важное значение для общего здоровья, поэтому регулярно осматривайте листья, цветы и субстрат.
Спатифилумы часто атакуют паутинные клещи и тли. Если вы заметили вредителей, осторожно протрите листья влажной тряпкой или обработайте их инсектицидным мылом.
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