Спатифиллум будет цвести на зависть всем: помогут шесть простых правил

Спатифиллум или лилия мира – не только изысканное, но и полезное комнатное растение. Исследователи говорят, что спатифиллум эффективно удаляет из воздуха вредные вещества толуол и ксилол, а также положительно влияет на уровень влажности в доме, снижая конденсат и предотвращая образование плесени.

В общем, эти цветы неприхотливы в уходе, однако в холодное время могут испытывать недостаток солнечного света и питательных веществ. Эксперты рассказали о шести простых правилах, которые помогут продлить цветение спатифиллума.

Правило 1

Мэриам Гани, бренд-менеджер Haute Florist, подчеркнула, что лилии мира цветут при ярком косвенном свете, что делает их идеальными для городских квартир.

Солнечные лучи могут обжечь нежные листья, так что емкость с цветами лучше поставить в затененном месте.

Правило 2

Спатифилумы предпочитают влажную почву, но будьте осторожны, ведь чрезмерный полив может привести к заболочению, загниванию корневой системы и развитию грибковых заболеваний.

Во время полива убедитесь, что лишняя вода может стекать через дренажные отверстия. Спатифилумы очень уязвимы к корневой гнили – эта болезнь является смертельной для растений.

Правило 3

Лилия мира любит тропические условия, поэтому флористы рекомендуют обратить внимание на уровень влажности воздуха. Для этого поставьте поддон с водой возле растения или регулярно опрыскивайте листья, чтобы создать идеальную среду.

Правило 4

Для продолжительного цветения спатифиллум необходимо правильно подкармливать в период вегетации.

"В течение вегетационного периода, с весны до начала осени, подкармливайте растение сбалансированным жидким удобрением каждые шесть-восемь недель", – посоветовала Гани.

Это обеспечит поступление питательных веществ, необходимых для поддержания здоровых листьев и яркого цветения.

Правило 5

Спатифиллум требует также регулярной обрезки – эта процедура поможет стимулировать новый рост. Удаляйте желтые или коричневые листья, как только они начинают появляться, и обязательно обрезайте все отцветшие бутоны.

Правило 6

Защита растений от вредителей имеет важное значение для общего здоровья, поэтому регулярно осматривайте листья, цветы и субстрат.

Спатифилумы часто атакуют паутинные клещи и тли. Если вы заметили вредителей, осторожно протрите листья влажной тряпкой или обработайте их инсектицидным мылом.

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