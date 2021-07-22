Уже не раз читатели OBOZREVATEL помогали экс-медику батальона "Айдар" Екатерине Коршик оплатить жизненно важные лекарства от страшного недуга – рассеянного склероза. Сейчас девушке, которую в подразделении с любовью звали "Солнышком", снова нужна помощь.

Катя Коршик родилась на Луганщине. Поэтому когда на ее родную землю пришла война – решила не бежать от нее, а помогать освобождать оккупированные территории: в 2015-м году еще совсем юная девушка присоединилась к добровольческому батальону "Айдар". Там сначала попробовала себя как связист, однако впоследствии прошла курсы и влилась в команду фронтовых медиков.

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Впрочем войну на Донбассе достаточно быстро для Кати сменила война с собственным телом.

Еще в 2016-м, там, на Донбассе, девушка начала замечать странный тремор в руках. С каждым разом он учащался и становился все сильнее. А потом ей стало совсем плохо.

"Меня перестали слушаться руки и ноги. Очень сильно упало зрение. Я не ходила совсем. Бывало такое, что ползала по комнате. На улицу не выходила, потому что самостоятельно передвигаться не могла даже с палочкой... Полтора года ездила по клиникам – и мне не могли поставить никакого диагноза", – рассказывала девушка OBOZREVATEL некоторое время назад.

Когда же диагноз установили – он стал для Кати громом среди ясного неба. У нее диагностировали рассеянный склероз – загадочное заболевание с неизвестной этиологией и непредсказуемыми последствиями. Эта болезнь, которая часто "выбирает" молодых, может ударить по любому органу чувств, лишить человека возможности слышать, видеть, ходить, контролировать собственное тело. Вылечить ее невозможно. Единственное, чему научилась современная медицина – это притормаживать разрушительное воздействие болезни и останавливать дальнейшее ухудшение. Правда, препараты, которые способны поддерживать людей с рассеянным склерозом – очень дорогостоящие и не по карману даже украинцам с зарплатами выше средних. Что уж говорить о самих людях с РС, которые из-за болезни часто не могут не то что на работу ходить, а иногда - и себя обслуживать.

К счастью, Катя способна выполнять несложную домашнюю работу. Правда, о хотя бы каких-то заработках речь не идет вообще. Когда девушка жила в Виннице, где ее приютили добрые люди, она зарабатывала по несколько тысяч гривен в придачу к назначенной по инвалидности пенсии. Однако с началом карантина "Солнышко" переехала в село на Луганщине, к маме – чтобы хоть кто-то был рядом на случай, если со здоровьем будет совсем плохо. Ведь время от времени коварная болезнь и сильные боли лишают девушку возможности даже ходить. Работы в небольшом населенном пункте, особенно такой, которую могла бы выполнять Катя в ее ситуации – просто нет.

Между тем ежемесячно она вынуждена почти всю пенсию отдавать за лекарства, без которых просто не может жить. А раз в полгода ей необходимо пройти курс лечения дорогим препаратом "Окревус" - это около 210 тысяч гривен.

Впрочем, у Кати сейчас – еще одна проблема. Из-за аномальной жары она чувствует ухудшение – снова начали неметь руки и ноги. Врачи настоятельно рекомендуют сделать МРТ с контрастом сразу четырех отделов. Это позволит установить, что происходит сейчас с Катей и не начинается ли обострение болезни. От этого будет зависеть, нужно ли ей срочно проходить дополнительный курс лечения. Если пропустить этот момент, молодую и красивую девушку может ожидать полный паралич.

Только на МРТ-исследование Кати нужно около 10 тысяч гривен. Еще по меньшей мере в такую же сумму обойдется дополнительное лечение – в случае, если оно окажется необходимым. Взять даже такие деньги, не говоря уже о сотнях тысяч, которые нужны на октябрь для приобретения "Окревуса", при мизерной пенсии девушке просто неоткуда.

Катя знает, что панацеи от ее болезни – не существует. Но надеется, что люди, которые уже не первый год помогали ей в изнурительной борьбе за жизнь, не оставят ее наедине с бедой и сейчас.

Реквизиты для помощи: 4731 2191 1912 7722 Коршик Екатерина Юрьевна

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