"Спасибо за поддержку моей семьи". Джелялов передал из тюрьмы письмо Порошенко
Адвокат Николай Полозов вручил пятому Президенту Украины, лидеру партии "Европейская Солидарность" Петру Порошенко письмо от крымскотатарского активиста, первого заместителя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова.
Об этом сообщила пресс-служба партии "Европейская Солидарность".
В письме Джелялов, который находится в застенках оккупационных властей в Крыму, поблагодарил Порошенко за поддержку своей семьи.
"Большинство из нас пытаются обеспечить благополучие своей семьи. Защитить родных и близких от всяческих угроз. Создать условия для их безопасной и спокойной жизни. Я тоже. Но враг забрал меня у моих родных. И хотя моя борьба за них и многих других продолжается "и в стенах тюрьмы, я не могу напрямую каждый день быть им опорой", – написал Джелялов.
Пленник Кремля поблагодарить всех – друзей, знакомых, просто неравнодушных людей, соотечественников, государство – за помощь и внимание к его семье.
"Отдельно благодарю пятого президента Украины Петра Порошенко за личное участие в судьбе моих детей. Это пример для всех ответственных, состоятельных, неравнодушных политиков и предпринимателей, как можно поддержать семьи украинских политзаключенных в российских тюрьмах", – пишет активист.
"Такая поддержка и внимание не просто проявление человечности и патриотизма. Она позволяет нам продолжать борьбу за свободу, демократическое развитие, целостность и независимость нашего государства", – подчеркнул Джелялов.
Пятый Президент Петр Порошенко подчеркнул, что продолжит борьбу за освобождение политзаключенных Кремля.
"Умилен письмом, написанным с застенков в аннексированном Крыму. Нариман Джелялов, которого оккупационная российская власть незаконно бросила за решетку, передал его своему адвокату Николаю Полозову. Нариман, мы будем бороться за Вас, за остальных крымских татар и украинцев, пострадавших от аннексии, за украинский Крым. Справедливость будет восстановлена, верю в это. Держитесь! Победа впереди!" – убежден Петр Порошенко.
Пятый Президент Украины Петр Порошенко взял под опеку семью задержанного оккупационными властями Крыма крымского татарина Наримана Джелялова.
Адвокат Николай Полозов напомнил, что в поддержке на сегодняшний день нуждаются более 200 детей украинских политзаключенных, родители которых были незаконно осуждены в России, и выразил надежду, что пример Порошенко "вдохновит других неравнодушных к чужой беде граждан Украины "взять шефство" над детьми политзаключенных в оккупированном Крыму и оказать им посильную помощь.